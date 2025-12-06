“No se identificaron y me tiraron al suelo”: Revelan video de detención de ciudadana estadounidense por agentes de ICE en cayos de Florida

Vídeos relacionados:

Una mujer con uniforme médico, detenida a la fuerza por agentes federales en Key Largo durante una parada de control migratorio en los Cayos de Florida, aseguró que en todo momento obedeció las órdenes de los oficiales y que la versión difundida inicialmente por autoridades federales —según la cual se habría negado a bajar la ventanilla y a entregar su licencia— es “completamente falsa”.

En una declaración al Miami Herald, la mujer, ciudadana estadounidense, afirmó que bajó la ventanilla “en cuanto” la detuvieron y que el propio video del incidente muestra que cumplió desde el inicio.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:15 a.m. del miércoles 3 de diciembre, en los carriles en dirección sur de la US-1, frente al centro comercial Pink Plaza (milla 103.4) en Key Largo.

Un reportero del Miami Herald filmó el momento en que un agente saca a la mujer a la fuerza de su Toyota Corolla blanco, mientras se observaba presencia de agentes de ICE, CBP y la Patrulla Fronteriza.

La mujer, descrita como terapeuta conductual y de baja estatura, dijo que se dirigía a su trabajo cuando individuos enmascarados rodearon su vehículo, la amenazaron con romperle la ventanilla y luego abrieron la puerta “sin su consentimiento” antes de arrastrarla fuera del auto.

Según su testimonio, el encuentro escaló rápidamente: aseguró que le arrebataron el teléfono de la mano, la llevaron hacia una zona con césped y la tiraron al suelo antes de esposarla, mientras ella gritaba pidiendo ayuda y repitiendo que era ciudadana estadounidense.

La mujer sostuvo que los agentes no se identificaron en ningún momento, lo que aumentó su miedo y confusión, y dijo que entró en pánico al estar rodeada de hombres con el rostro cubierto, en un contexto en el que —según explicó— ha visto casos de personas que se hacen pasar por agentes del orden.

El Miami Herald señala que no publica el nombre de la mujer por motivos de privacidad, pero afirma haberlo verificado de manera independiente y haber confirmado que se trata de la persona grabada en el video y detenida por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la división aérea y marítima de CBP en Key Largo.

En su declaración, la mujer afirmó que esta fue la tercera vez que la detenían en esa misma zona para una “inspección de inmigración”, aunque subrayó que el miércoles fue distinto por el uso de la fuerza y por lo que considera una escalada injustificada.

La versión oficial inicial, citada por el medio, fue ofrecida el mismo miércoles por un portavoz de CBP, quien indicó que la mujer se negó al principio a bajar la ventanilla y, después de hacerlo, se negó a entregar su licencia de conducir.

Cuando el Herald consultó el viernes a CBP sobre la versión de la detenida, un portavoz declinó hacer comentarios.

La mujer, por su parte, dijo que mientras buscaba su identificación fue amenazada y sacada del auto antes de poder entregarla, y que luego fue colocada en una camioneta Ford sin distintivos mientras los agentes revisaban sus pertenencias —incluido su bolso— sin su consentimiento, hasta encontrar su licencia; tras verificar su ciudadanía, la liberaron.

El caso reavivó el debate legal sobre los límites de los controles migratorios en zonas cercanas a la frontera.

La abogada de inmigración Magdalena Cuprys declaró al Miami Herald que, aunque en un radio de 100 millas de la frontera los agentes pueden pedir documentos de ciudadanía o estatus legal, eso no les da derecho a registrar el auto o el bolso sin una orden o causa probable, calificando lo denunciado como un posible “registro e incautación irrazonable” bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución.

En una declaración adicional, la hermana de la mujer calificó lo ocurrido como “secuestro” y una “completa violación de los derechos humanos y la dignidad”, señalando que su familiar ha sufrido ataques de pánico, miedo persistente y secuelas físicas tras la detención.

La mujer coincidió en ese impacto: dijo que desde entonces no ha podido dormir, que le duelen los brazos y el cuerpo por la forma en que fue tratada y que continúa reviviendo el episodio, al tiempo que insistió en que se niega a permitir que se violen sus derechos o se le arrebate su dignidad.

CBP informó en un comunicado que sus agentes arrestaron a 14 inmigrantes indocumentados durante el operativo del miércoles en los Cayos, y recordó que una operación previa a inicios de mes terminó con 12 arrestos.

Mientras tanto, el testimonio de la mujer —y el video que circuló ampliamente— ha alimentado indignación pública y preguntas sobre los protocolos de identificación, el uso de la fuerza y el trato a personas que aseguran ser ciudadanos estadounidenses durante estas paradas.