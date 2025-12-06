De la amenaza a la factura: EE.UU. generaliza la multa de 5.000 dólares a inmigrantes ilegales

Vídeos relacionados:

La segunda administración de Donald Trump ha pasado de las advertencias a la aplicación masiva. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, anunció que casi todos los inmigrantes detenidos por entrada ilegal deberán pagar una multa de 5.000 dólares, mientras el gobierno impulsa una campaña de “autodeportación” que ofrece vuelo gratis y 1.000 dólares en efectivo a quienes acepten abandonar Estados Unidos voluntariamente.

El mensaje endurece y concreta medidas que ya venían perfilándose desde octubre, cuando la Embajada de Estados Unidos en México advirtió que se impondría una sanción de 5.000 dólares a toda persona que cruzara ilegalmente la frontera sur, aplicable a mayores de 14 años detenidos al ingresar sin documentos, sin importar su nacionalidad, tal como recogió una nota previa sobre la nueva multa fronteriza.

Cómo funcionará la multa de 5.000 dólares

Según Banks, la llamada “apprehension fee” de 5.000 dólares se aplicará a prácticamente todos los inmigrantes de 14 años o más que hayan entrado sin inspección, independientemente de por dónde cruzaron, cuánto tiempo llevan dentro del país o si tienen procesos migratorios en curso.

Esta tasa forma parte del paquete legislativo aprobado en julio de 2025, conocido popularmente como la “big, beautiful bill”, que reestructura el sistema de tasas migratorias y destina decenas de miles de millones de dólares a detenciones, deportaciones y refuerzo de la frontera, como ya analizó CiberCuba al explicar cómo la nueva ley de Trump financiaría las detenciones masivas.

La Embajada de Estados Unidos había adelantado que la sanción se aplicaría “al momento del arresto” y que su valor podría incrementarse a criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en línea con una política de “cero tolerancia” que combina sanciones económicas, deportaciones rápidas y castigos penales para reincidentes.

Multas de 998 dólares al día: el otro pilar del castigo

En paralelo, el gobierno está activando una facultad legal que permite imponer multas civiles de hasta 998 dólares diarios a las personas con orden final de deportación que no abandonan el país, con la posibilidad de aplicar el cobro de forma retroactiva hasta cinco años, lo que puede generar deudas potenciales de hasta 1,8 millones de dólares por persona.

Esta lógica de castigo económico extremo ya ha golpeado de lleno a la comunidad cubana: CiberCuba ha documentado casos de un cubano que recibió una notificación de multa de 690.000 dólares y de otro que enfrenta una sanción superior a los 530.000 dólares por no abandonar Estados Unidos tras una orden de deportación.

En la práctica, estos cargos convierten la situación migratoria irregular en una especie de trampa financiera: quien decide quedarse se arriesga no solo a la deportación forzosa, sino a acumular una deuda impagable y a la posible confiscación de sus bienes, afectando tanto a personas con pocos recursos como a familias que han logrado comprar casa o montar pequeños negocios en Estados Unidos.

La “oferta” de 1.000 dólares para autodeportarse

El otro componente de la estrategia es la campaña de autodeportación: DHS lanzó un anuncio de estilo “Cyber Monday” en el que ofrece vuelo gratuito al país de origen y un bono de 1.000 dólares para cualquier inmigrante en situación irregular que acepte autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home.

Según la administración Trump, esta fórmula reduce en más de un 70 % los costos de arresto, detención y deportación, que se estiman en más de 17.000 dólares por persona, y permitiría “limpiar” multas y sanciones civiles para dejar abierta la opción de volver a entrar de forma legal en el futuro.

Sin embargo, abogados de inmigración han advertido que aceptar esta oferta puede acarrear castigos de 5, 10 o 20 años sin poder regresar, o incluso la prohibición permanente de reingreso, y que cada caso debe analizarse con asesoría legal, como se explicó en el reportaje sobre el cubano que rechazó los 1.000 dólares de Trump para autodeportarse y en la explicación sobre cuándo y cómo se pagarán esos 1.000 dólares prometidos.

Para muchos cubanos, el dilema es brutal: aceptar la autodeportación puede significar perder la oportunidad de acogerse al Ajuste Cubano u otras vías de regularización, mientras que quedarse implica vivir bajo la amenaza de redadas, multas diarias casi imposibles de pagar y la sombra constante de la deportación.

Del experimento a la “segunda fase” de la ofensiva

La novedad de la nueva nota de Fox es que ya no se trata solo de leyes y anuncios dispersos: el jefe de la Patrulla Fronteriza está anunciando la aplicación casi universal de la tasa de 5.000 dólares y el gobierno presenta la campaña de autodeportación como una política central, respaldada por datos de eficacia en la frontera.

La administración presume que el año fiscal 2025 cerró con unas 237.565 aprehensiones en la frontera con México, la cifra más baja desde 1970, y que está en camino de registrar alrededor de 600.000 deportaciones en el primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca, mientras más de dos millones de personas habrían abandonado ya el país entre deportaciones y salidas voluntarias, tal como destacan reportes oficiales y análisis de medios estadounidenses.

Estos números encajan con lo que CiberCuba ya contó sobre la caída de cruces irregulares y el cierre de la frontera: los cruces ilegales por la frontera sur cayeron a su nivel más bajo desde 1970, con cerca de 238.000 encuentros en el año fiscal, según un reportaje previo sobre la caída histórica de cruces migratorios.

Qué significa para los cubanos en Estados Unidos

Para los cubanos, el nuevo escenario combina tres presiones: la multa de 5.000 dólares para quienes crucen o hayan cruzado sin documentos, el riesgo real de multas diarias gigantescas para quienes tienen órdenes finales de deportación y la tentadora, pero peligrosa, oferta de 1.000 dólares para irse ahora mismo a cambio de posiblemente cerrar la puerta a un futuro regreso.

La cobertura de CiberCuba ha mostrado ya el impacto humano de esta ofensiva: cubanos que reciben notificaciones con cifras que superan el medio millón de dólares, otros que anuncian que se acogerán al plan de autodeportación y jóvenes que rechazan los 1.000 dólares afirmando que se quedarán “hasta el final”, como ocurrió en el caso de la cubana que anunció su decisión de autodeportarse y en la historia del cubano que rechazó el dinero de Trump.

En ciudades con fuerte presencia migrante, como Nueva Orleans y varias áreas del sur de Florida, ya se perciben calles más vacías, comercios con menos clientela y una comunidad viviendo entre el miedo a las redadas de ICE, las cartas del gobierno y los mensajes contradictorios que llegan por redes sociales.

Entre el miedo y la resistencia

La fase actual de la política migratoria de Trump combina dos mensajes dirigidos tanto a la opinión pública estadounidense como a los propios migrantes: por un lado, la promesa de una frontera “históricamente segura” y cifras récord de deportaciones; por otro, la amenaza de ruina financiera y la oferta de una salida “ordenada” para quienes acepten autodeportarse.

Para miles de cubanos, la decisión se ha vuelto existencial: seguir luchando por regularizarse pese a las multas y al clima de persecución, o aceptar un billete de regreso y 1.000 dólares que pueden convertirse en el punto final de su proyecto de vida en Estados Unidos. La batalla ya no se libra solo en la frontera o en los tribunales, sino también en la mente de cada migrante que recibe una carta, una notificación en el teléfono o un video viral que le recuerda que ahora, además, puede recibir una factura de miles o cientos de miles de dólares por quedarse.