Un veterano de 88 años, un video viral y la campaña que le cambió la vida

Vídeos relacionados:

Edmund “Ed” Bambas, un veterano del Ejército de 88 años que trabajaba como cajero en un supermercado Meijer en Brighton, Michigan, se ha convertido en el protagonista de una de las historias más emotivas de la temporada navideña, después de que una campaña en línea recaudara más de 1,7 millones de dólares para que pueda jubilarse por fin gracias a una emocionante videohistoria que se hizo viral en TikTok.

El encuentro que lo cambió todo llegó de la mano del creador de contenido australiano Sam Weidenhofer, conocido por ayudar a personas en situaciones difíciles, quien viajó hasta el supermercado después de recibir mensajes sobre el anciano empleado y grabó una conversación en la que Bambas explicaba que trabajaba cinco días a la semana, ocho horas diarias, porque su pensión no le alcanzaba y acumulaba deudas, una realidad que quedó reflejada en una entrevista que conmovió a millones de personas.

Tras la publicación del video, Weidenhofer abrió una recaudación en GoFundMe con una meta modesta, pero en cuestión de días la respuesta fue desbordante: decenas de miles de donantes de todo el mundo superaron el millón y medio de dólares hasta sobrepasar los 1,7 millones, según reportes que hablan de una avalancha de solidaridad impulsada por las redes sociales.

La entrega del cheque se convirtió en otro momento viral: Bambas rompió a llorar al conocer la cifra recaudada, incapaz de contener la emoción mientras sostenía un cheque simbólico por 1,77 millones de dólares, en una escena difundida por medios estadounidenses que resaltan cómo un sencillo gesto en internet terminó convirtiéndose en una historia colectiva de empatía y apoyo a un anciano que no podía dejar de trabajar.

Entrega de cheque. IG: Samuel Weidenhofer

Más allá de la cifra millonaria, el caso de Ed Bambas ha reavivado el debate sobre la situación de muchos mayores y veteranos en Estados Unidos que continúan en la fuerza laboral por necesidad, al tiempo que muestra el poder de la viralidad bien encaminada: un comentario en redes, un creador dispuesto a escuchar y una comunidad global que, con pequeñas aportaciones, consiguió que un hombre de 88 años pueda descansar y vivir con dignidad, tal como destacan reportes sobre cómo un simple video en un supermercado desencadenó una campaña histórica de donaciones.