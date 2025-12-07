Cubano en EE.UU. cuenta su experiencia tras ayudar a familiares recién llegados a establecerse en Miami

Un cubano residente en Estados Unidos contó su amarga experiencia tras ayudar a unos familiares recién llegados de Cuba a establecerse en Miami. El testimonio, compartido por el perfil de Instagram La Familia Cubana Clips, se ha vuelto viral en redes sociales por su tono de frustración y advertencia a otros migrantes.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, aseguró haber gastado 34 mil dólares para sacar de México a su sobrina, los dos hijos de ella y su esposo, quienes —según relató— corrían peligro en ese país.

“Me gasté 34 mil dólares ayudando a una sobrina, a sus dos hijos y a su marido, porque los iban a matar en México. Los traje a vivir a mi casa, luego los instalé en un efficiency y les construí hasta una habitación extra para los hijos”, explicó.

A pesar del esfuerzo y el dinero invertido, el cubano afirmó que sus familiares nunca le devolvieron lo prometido. “Les dije que de todo lo gastado solo me dieran 15 mil dólares a depositar en la cuenta de mi esposa, el resto era un regalo de nosotros para ellos. Todavía no he visto ni un centavo”, lamentó.

En su criterio, muchas personas que emigran desde Cuba tienden a abusar de la generosidad de quienes los reciben en Estados Unidos.

“No ayuden a nadie que venga de Cuba para acá. Me ha pasado unas cuantas veces. Nunca, pero nunca, te pagarán todo lo que has invertido”, concluyó con evidente desilusión.

El testimonio ha generado amplio debate entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Mientras algunos usuarios aplauden su sinceridad y aseguran haber vivido situaciones similares, otros critican que se generalice el comportamiento de todos los recién llegados.

En los últimos años, miles de cubanos han llegado a Estados Unidos tras atravesar peligrosas rutas migratorias por Centroamérica y México, buscando escapar de la crisis económica y política que golpea a la isla.

Sin embargo, como refleja este caso, la convivencia y la ayuda entre compatriotas en el exilio no siempre terminan en gratitud ni armonía.