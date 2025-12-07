Jueza federal frena plan de Administración Trump para detener inmigrantes en Guantánamo

Vídeos relacionados:

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó un intento del Gobierno de Donald Trump de desestimar una demanda que impugna su plan de trasladar inmigrantes a la base estadounidense de Guantánamo, en el este de Cuba.

En una sentencia dictada el viernes, la jueza del Tribunal de Distrito Sparkle L. Sooknanan rechazó la moción del Gobierno y convocó a una audiencia la próxima semana para que las partes discutan los próximos pasos del proceso judicial, citó la agencia AP.

Trump había anunciado en enero que su Administración utilizaría las instalaciones de Guantánamo para albergar a decenas de miles de los “peores criminales extranjeros”, como parte de su cuestionada ofensiva contra la inmigración irregular.

Entre febrero y junio, el Gobierno federal retuvo a unos 500 inmigrantes en la base naval, utilizada como punto de tránsito para personas con órdenes finales de deportación, según el fallo judicial.

Sin embargo, días después debió regresar a los detenidos a suelo estadounidense.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), celebró la decisión y afirmó que espera que el fallo “ponga fin a la política ilegal de enviar inmigrantes a bases militares en medio de la nada solo por espectáculo político”.

La ACLU y otros grupos de derechos humanos sostienen que trasladar inmigrantes a Guantánamo es una práctica ilegal y contraria a las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno de Trump ha defendido su autoridad para retener a personas con órdenes finales de deportación en instalaciones militares.

Guantánamo, conocida también como “Gitmo”, es famosa por haber albergado a sospechosos de terrorismo trasladados allí tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La base, ubicada en territorio cubano ocupado por Estados Unidos, ha sido objeto de críticas internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos.