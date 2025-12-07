Masones cubanos celebran aniversario 166 de su Gran Logia con llamado a la acción

Vídeos relacionados:

La masonería cubana se unió el pasado viernes para conmemorar el aniversario 166 de la fundación de la Gran Logia de Cuba.

Según el reporte para Cubanet de la periodista Camila Acosta, la gala cultural para rendir tributo a la más antigua de las órdenes fraternales cubanas ocurrió en el Teatro Benito Juárez del edificio sede de la institución en La Habana.

Un total de 600 masones de varias logias del país y representaciones de México, Italia, Mali y España así como familiares se reunieron en el evento encabezado por el Gran Maestro, José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta, y los Altos Funcionarios de la Gran Logia, así como el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso.

“Llenamos el teatro, pocas veces en la historia de la masonería de los últimos años se había visto algo así. Los masones estábamos felices, eso se respiraba en el ambiente y se escuchaba en los comentarios; estábamos no solo celebrando nuestro aniversario sino también la reciente victoria después de más de un año de lucha en contra de las injerencias del régimen cubano”, dijo a Acosta uno de los presentes.

Por su parte, el masón Yuniesky Carracedo Ortiz aseguró en su discurso a los presentes que “cada crisis ha sido una oportunidad para fortalecer nuestra fraternidad y reafirmar nuestra misión”.

“Que este 166 aniversario sea un llamado a la acción. Que inspire a cada uno de nosotros a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Que recordemos siempre las enseñanzas de nuestros predecesores y que sigamos el ejemplo de aquellos que lucharon por un futuro mejor para todos”, dijo.

Carracedo Ortiz terminó su alocución con un llamado a trabajar “juntos por un futuro donde prevalezcan los valores masónicos y se construya una sociedad más justa para todos”.

La Banda Municipal de Regla amenizó la velada.

La masonería cubana parece terminar el año felizmente y con su autonomía de vuelta tras el reconocimiento por parte del gobierno cubano de su nueva presidencia.

En octubre, los masones elegían a Manuel Valdés como nuevo Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, en una jornada marcada por tensiones internas y advertencias sobre posibles interferencias externas.

En 2024, la masonería cubana fue golpeada el escándalo de corrupción que implicó al ex Gran Maestro Mario Urquía Carreño.

El escándalo generó una crisis de reputación dentro de la masonería cubana, agravada por la injerencia del régimen en sus asuntos internos.

La Gran Logia de Cuba enfrentó el descrédito público y la división interna, además de la intervención estatal que fue percibida como un intento de controlar la institución.