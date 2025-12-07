Tiktoker mexicano genera debate al decir que los cubanos están “molestos” en EE.UU.

Un tiktoker mexicano desató un debate en redes sociales tras asegurar que “varios cubanos andan molestos” en Estados Unidos por las recientes medidas del presidente Donald Trump, y cuestionar la forma en que, según él, algunos migrantes de la isla se habrían burlado en el pasado de quienes no tenían documentos.

En su video, el creador identificado como @andrusromero afirma que ahora “el presidente de EE.UU. está encima de ellos” y critica a quienes celebraron la llegada de Trump al poder mientras se burlaban de otros migrantes indocumentados. “No hay que creerse intocables, ahora que están en los mismos zapatos ya la sienten”, dijo, insistiendo en que su mensaje era una “opinión” dirigida a la comunidad latina.

Aunque su valoración no se basa en datos y responde a su percepción personal, llega en un momento en que algunos cubanos sí expresan preocupación por el endurecimiento de políticas migratorias bajo el nuevo mandato republicano, especialmente las que afectan a solicitantes de asilo, permisos laborales o casos con órdenes de deportación.

Reacciones divididas entre cubanos y latinos

La publicación acumuló decenas de respuestas que reflejan un clima emocional complejo entre migrantes cubanos y de otras nacionalidades.

Algunos usuarios coincidieron con el tiktoker y señalaron que “los votos tienen consecuencias”, mientras otros celebraron el mensaje como una llamada a la humildad. “Soy cubano y tienes toda la razón”, escribió un internauta. “El que se burla del mal de otro, su turno le llegará”, comentó otro usuario cubano.

Algunos hispanos pidieron evitar revanchismos: “El karma llega tarde o temprano, pero nosotros no podemos ser como ellos. Dios bendiga a todos los inmigrantes sin importar raza ni religión”, expresó una seguidora.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, también hubo cubanos que rechazaron las generalizaciones hacia la comunidad. “No todos somos iguales”, respondió un usuario, que aseguró nunca haberse burlado de nadie y defendió la solidaridad entre migrantes: “Lo que deberíamos hacer es apoyarnos unos a otros y no sembrar odio”.

Algunos comentarios introdujeron además temas sensibles como los casos de deportación a La Habana, el fin de políticas como pies secos/pies mojados y la frustración de quienes temen quedar expuestos ante cambios migratorios. “Muy trumpistas, pero los deportan a La Habana”, escribió otro usuario.

Si bien las afirmaciones del tiktoker responden a su percepción personal, el intercambio en comentarios muestra que muchos cubanos y latinos viven con ansiedad la incertidumbre migratoria en Estados Unidos. Para unos, el mensaje es una crítica a actitudes pasadas; para otros, una injusta acusación colectiva.

Entre tensiones políticas, cambios de políticas migratorias y una comunidad marcada por experiencias dispares, el video reabrió un debate recurrente: ¿qué tanto pesa la división entre migrantes y qué tan necesario es reforzar la solidaridad en tiempos difíciles?