Trump advierte que fusión entre Netflix y Warner Bros. “podría ser un problema”

Trump preocupado por el poder de esta alianza del entretenimiento

El presidente estadounidense expresó dudas sobre el acuerdo de 72 mil millones de dólares entre Netflix y Warner Bros., que podría concentrar gran parte del mercado del entretenimiento global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery para fusionar sus operaciones “podría ser un problema” por el alto nivel de concentración de mercado que generaría en la industria del entretenimiento.

Según reportó la agencia Associated Press, Trump hizo las declaraciones mientras asistía a la gala de los Kennedy Center Honors en Washington, donde respondió a preguntas de la prensa sobre el negocio que unirá a dos de las mayores productoras y plataformas de contenido del mundo.

“Hay mucho poder de mercado en juego. No hay duda de eso. Podría ser un problema”, dijo el mandatario al referirse a la fusión, valorada en 72 mil millones de dólares, que integraría el catálogo de Warner Bros., HBO y DC Studios con la infraestructura de streaming y producción global de Netflix.

Trump señaló que planea involucrarse en la decisión sobre si el Gobierno federal aprobará o no la operación, que aún debe pasar por el escrutinio de los reguladores antimonopolio.

“Netflix es una gran compañía, Ted (Sarandos) es un hombre fantástico. Tengo mucho respeto por él, pero es mucho poder, así que veremos qué pasa”, afirmó, en alusión al director ejecutivo de la empresa, con quien se reunió recientemente en la Casa Blanca.

De aprobarse, la fusión daría lugar a una de las corporaciones más grandes del entretenimiento mundial, combinando franquicias icónicas como Harry Potter, Friends, Game of Thrones y The Dark Knight bajo el dominio de la plataforma de streaming más poderosa del planeta.

El mandatario insistió en que el tamaño y la influencia del conglomerado resultante podrían afectar la competencia y la libertad de mercado.

Su postura marca una diferencia respecto a otros gobiernos que en el pasado permitieron fusiones masivas dentro de la industria mediática estadounidense.

El acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery ha generado opiniones divididas entre economistas, analistas de medios y legisladores, que temen un escenario de concentración sin precedentes en el entretenimiento digital global.