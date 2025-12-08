Donald Trump: “He resuelto ocho guerras en diez meses”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo haber “resuelto ocho guerras en diez meses”, en una nueva defensa pública de su autoridad presidencial para aplicar aranceles y medidas unilaterales bajo el argumento de la seguridad nacional.

La declaración fue publicada en Truth Social, donde Trump argumentó que los métodos actuales para imponer tarifas contra países que “han tomado ventaja de Estados Unidos durante años” son más directos, rápidos y eficaces que los mecanismos tradicionales.

“En este momento, el mundo está viendo la fuerza de la determinación estadounidense”, escribió el mandatario.

“He resuelto ocho guerras en diez meses gracias a los derechos claramente otorgados al presidente de Estados Unidos”, añadió.

El mensaje llega en medio del debate sobre la constitucionalidad de los aranceles unilaterales impuestos por el Gobierno, un caso que la Corte Suprema analiza actualmente.

Trump insistió en que su modelo de política comercial busca garantizar “velocidad, poder y certeza”, factores que, según él, son esenciales para la seguridad nacional.

“Si los países no creyeran que estos derechos presidenciales existen, lo habrían dicho fuerte y claro”, escribió el mandatario, subrayando que la rapidez en la toma de decisiones ha sido clave para mantener “resultados duraderos y victoriosos”.

El presidente defendió que las medidas arancelarias no solo fortalecen la economía, sino que también son herramientas de presión geopolítica que han permitido “poner fin a conflictos sin necesidad de recurrir a la guerra”.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reivindicado un papel más amplio para el Ejecutivo en la gestión de la política comercial y exterior, argumentando que los presidentes deben actuar “con firmeza y sin obstáculos burocráticos” para proteger los intereses del país.

Sus declaraciones se producen en un momento de tensión con algunos socios comerciales y de crecientes cuestionamientos sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia de tarifas, que el propio Tribunal Supremo está evaluando por su impacto en la separación de poderes.

El mensaje, difundido a través de su red social, reafirma el estilo directo y combativo de Trump, quien ha hecho de la defensa de la autoridad presidencial un pilar central de su administración.

En el plano doméstico, Trump también ha apostado por decisiones de alto impacto político. Prometió entregar cheques de 2,000 dólares a millones de estadounidenses antes de fin de año, una medida presentada como “alivio económico patriótico” y diseñada para reforzar su popularidad entre sectores golpeados por la inflación y los efectos de su política comercial.

En paralelo, ha tomado decisiones que buscan mitigar tensiones comerciales estratégicas. Ordenó la eliminación de aranceles a productos clave como carne, café y frutas tropicales, en lo que definió como una “apertura controlada” para beneficiar a consumidores y pequeñas empresas sin comprometer la seguridad nacional.

Estas decisiones muestran cómo utiliza la política arancelaria tanto como herramienta de negociación como de compensación política interna.