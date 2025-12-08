Gobierno cubano presenta ley para recortar mandato de delegados municipales y ajustar el calendario electoral

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano publicó el proyecto de ley que busca recortar, de manera excepcional, el mandato de los delegados municipales y ajustar el calendario electoral del país. La propuesta llega en un momento de marcada tensión social y económica, cuando la ciudadanía reclama mayor transparencia y participación, y cuando la legitimidad de las estructuras locales del Poder Popular atraviesa uno de sus momentos más frágiles.

El proyecto, divulgado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y firmado por su presidente, Juan Esteban Lazo Hernández, establece que el actual mandato de los delegados municipales no será de cinco años, como determina la Constitución, sino de cuatro, culminando en noviembre de 2026, cuya aprobación por la Asamblea Nacional es prácticamente un hecho, dado el carácter formal de estos procesos legislativos en Cuba.

La Asamblea argumenta que este recorte es necesario para “restablecer la secuencia electoral” entre la elección de delegados municipales y la de diputados nacionales, que quedó desfasada tras la pandemia de COVID-19.

En su sitio web, el Parlamento insiste en que la publicación del documento tiene el fin de promover la participación ciudadana, invitando a los cubanos a enviar opiniones por correo electrónico. Es un gesto poco frecuente en la dinámica legislativa oficial, donde los procesos suelen llegar al pleno con escaso intercambio público real. Aun así, para muchos cubanos, la pregunta clave no es técnica sino política: ¿por qué la necesidad urgente de mover el calendario electoral ahora?

La divulgación del proyecto ocurre apenas días después de que, el 26 de noviembre, la Asamblea convocara su Sexto Período Ordinario de Sesiones, previsto para el 18 de diciembre.

En esa sesión se evaluarán las medidas económicas del Gobierno, el presupuesto del Estado para 2026 y varios informes de rendición de cuentas, entre ellos el del Gobierno Provincial de Ciego de Ávila. También se someterán a análisis diversos proyectos de ley, incluido el que altera el mandato de los delegados.

La coincidencia temporal no pasa desapercibida. Mientras amplios sectores del país enfrentan apagones, escasez de alimentos, inflación y un creciente deterioro de los servicios, el Gobierno centra parte de su atención en reorganizar el calendario político, un proceso que muchos perciben distante de las urgencias cotidianas.

Para quienes viven dentro de la isla, el anuncio no solo genera inquietudes, sino también escepticismo. Las estructuras municipales del Poder Popular, delegados de circunscripción incluidos, arrastran un profundo descrédito, después de años de demostrar una capacidad casi nula para resolver los problemas cotidianos de la gente.

En muchos barrios, estos delegados han dejado de ser vistos como representantes efectivos y se perciben más como figuras simbólicas sin herramientas reales, incapaces de responder ante quejas por baches, derrumbes, insalubridad, transporte colapsado o apagones interminables.

En ese contexto, modificar el tiempo de sus mandatos sin transformar un sistema que no funciona solo refuerza la sensación de distancia entre las autoridades y una ciudadanía cansada de que nada cambie, por mucho que se mueva el calendario político.

El Parlamento asegura que la propuesta ya fue debatida en consultas previas y que volverá a discutirse en diciembre.