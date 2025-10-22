Organizaciones feministas piden apoyo para esclarecer nuevo caso de violencia de género en Camagüey

Vídeos relacionados:

Plataformas feministas independientes solicitaron apoyo para esclarecer otro crimen por violencia machista, que se reportó en el municipio Vertientes, en Camagüey, a finales de septiembre.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) buscan información sobre Maidelyn Reyes, de 49 años, quien murió a manos de su expareja, el pasado 24 de septiembre. Sobre el caso no han trascendido otros detalles.

De confirmarse que se trata de un feminicidio, ascendería a 36 el número de hechos de esa naturaleza documentados durante 2025 en el subregistro que llevan ambas organizaciones.

OGAT y YSTCC publicaron datos de contacto para que la ciudadanía se comunique si tiene conocimiento sobre este o algún otro caso de violencia extrema de género.

En marzo pasado, también en Vertientes, murió una mujer tras ser agredida por su pareja, un suceso confirmado por CiberCuba con familiares de la víctima. María de los Ángeles Boyce Pereira, de 56 años y con discapacidad intelectual, perdió la vida como consecuencia de una golpiza y una herida de arma blanca que le propinó su esposo, en su vivienda en el reparto Piñerúa.

A inicios de este mes, las plataformas verificaron dos feminicidios en las provincias de La Habana y Granma, que elevaron a 35 los crímenes por razones de género en el país.

También confirmaron 12 intentos, contra nueve mujeres, una mujer trans y dos niñas. Estos hechos ocurrieron en municipios de las provincias de La Habana (no precisaron en cuál), Mayabeque (municipio Güines), Matanzas (Matanzas y Cárdenas), Villa Clara (Remedios), Ciego de Ávila (Ciego de Ávila), Camagüey (Camagüey), Granma (Guisa), Santiago de Cuba (Santiago de Cuba) y Holguín (Holguín). Mientras que se investigan un caso en Guantánamo y otro en Villa Clara.

Las cifras evidencian la grave crisis de violencia en la sociedad cubana y la ausencia de protocolos efectivos de protección hacia las mujeres.

Desde 2019 -año en que YSTCC y OGAT iniciaron el subregistro de feminicidios en Cuba- hasta el 1 de octubre de 2025, han documentado 300 casos de violencia extrema de género, con datos recopilados a través de denuncias públicas, testimonios familiares, confirmaciones con allegados a las víctimas y el monitoreo de redes sociales. Estas cifras son sólo un subregistro de los eventos reales de violencia contra la mujer que persisten en el país, pues el gobierno no publica estadísticas oficiales actualizadas sobre estos hechos.

Ambos colectivos han insistido en la urgencia de que el Estado implemente políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación a las víctimas, realice campañas de concientización y reconozca legalmente el feminicidio como figura penal.

Las organizaciones también han abogado por la creación de refugios seguros para mujeres en situación de riesgo, la capacitación de la policía, el sistema judicial y el personal de salud en la atención a las víctimas, y la reeducación de hombres agresores reincidentes.