Jueza de inmigración ordena liberar a brasileña con lazos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

Una jueza de inmigración en Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de una mujer brasileña con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras enfrenta un proceso de deportación.
De acuerdo con la agencia Associated Press, Bruna Ferreira, de 33 años y residente desde hace años en Massachusetts, fue detenida el pasado 12 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando conducía hacia New Hampshire para recoger a su hijo de 11 años.
Ferreira estuvo comprometida con el hermano de Leavitt, Michael, y tienen un hijo en común.
Tras ser trasladada a un centro de detención en Luisiana, un juez determinó que Ferreira podía salir en libertad bajo una fianza de 1.500 dólares.
Su abogado, Todd Pomerleau, explicó que el gobierno no se opuso a la solicitud al reconocer que la acusada no representaba un peligro ni riesgo de fuga.
Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó a Ferreira como “inmigrante ilegal con antecedentes criminales” y aseguró que había sido arrestada por agresión, un cargo que su abogado negó.
Según la autoridad, la mujer deberá presentarse periódicamente ante ICE para cumplir las condiciones de su liberación.
El abogado indicó que su clienta llegó a Estados Unidos siendo una niña y posteriormente se acogió al programa DACA, impulsado durante la administración de Barack Obama, que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos por sus padres.
Ferreira se encontraba tramitando la residencia permanente cuando fue detenida.
Karoline Leavitt, originaria de New Hampshire, fue portavoz de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024 y actualmente ocupa el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Bruna Ferreira y su situación migratoria en EE.UU.
¿Por qué fue arrestada Bruna Ferreira?
Bruna Ferreira fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía para recoger a su hijo. La detención se relaciona con su estatus migratorio irregular, ya que había superado el periodo autorizado por su visa de turista y tenía antecedentes de no renovar su estatus bajo el programa DACA.
¿Cuál es la conexión de Bruna Ferreira con la Casa Blanca?
Bruna Ferreira tiene un vínculo familiar con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya que fue pareja del hermano de Leavitt, Michael, con quien tiene un hijo. Este vínculo ha generado una atención mediática y política significativa debido a la postura estricta del gobierno en temas migratorios.
¿Por qué Bruna Ferreira fue liberada bajo fianza?
Una jueza de inmigración ordenó la liberación de Bruna Ferreira bajo una fianza de 1.500 dólares debido a que no representaba un peligro ni riesgo de fuga. A pesar de la acusación de antecedentes criminales por parte del Departamento de Seguridad Nacional, su abogado refutó dichas acusaciones y argumentó que Ferreira no era una amenaza.
¿Qué es el programa DACA y cómo afecta a Bruna Ferreira?
El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos a EE.UU. sin documentos siendo menores. Ferreira se acogió a este programa, pero no pudo renovar su estatus durante la administración de Donald Trump, lo que complicó su situación migratoria actual.
¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. sobre la inmigración bajo la administración de Trump?
La administración de Donald Trump ha adoptado una postura muy estricta en cuanto a la inmigración, enfatizando que entrar a Estados Unidos es un privilegio y no un derecho. Las políticas se han enfocado en limitar tanto la inmigración legal como ilegal, con medidas como prohibiciones de viaje y un endurecimiento del proceso de visado.
