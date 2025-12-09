Jueza de inmigración ordena liberar a brasileña con lazos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

Vídeos relacionados:

Una jueza de inmigración en Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de una mujer brasileña con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras enfrenta un proceso de deportación.

De acuerdo con la agencia Associated Press, Bruna Ferreira, de 33 años y residente desde hace años en Massachusetts, fue detenida el pasado 12 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando conducía hacia New Hampshire para recoger a su hijo de 11 años.

Ferreira estuvo comprometida con el hermano de Leavitt, Michael, y tienen un hijo en común.

Tras ser trasladada a un centro de detención en Luisiana, un juez determinó que Ferreira podía salir en libertad bajo una fianza de 1.500 dólares.

Su abogado, Todd Pomerleau, explicó que el gobierno no se opuso a la solicitud al reconocer que la acusada no representaba un peligro ni riesgo de fuga.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó a Ferreira como “inmigrante ilegal con antecedentes criminales” y aseguró que había sido arrestada por agresión, un cargo que su abogado negó.

Según la autoridad, la mujer deberá presentarse periódicamente ante ICE para cumplir las condiciones de su liberación.

El abogado indicó que su clienta llegó a Estados Unidos siendo una niña y posteriormente se acogió al programa DACA, impulsado durante la administración de Barack Obama, que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos por sus padres.

Ferreira se encontraba tramitando la residencia permanente cuando fue detenida.

Karoline Leavitt, originaria de New Hampshire, fue portavoz de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024 y actualmente ocupa el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca.