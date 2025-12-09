Trump busca eliminar antigua ley que limita gasto de dinero en las campañas electorales

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump impulsa junto al Partido Republicano una ofensiva ante la Corte Suprema de Estados Unidos para eliminar una ley que limita el gasto coordinado entre los partidos políticos y los candidatos durante las campañas electorales.
Según reportó la agencia Associated Press, los jueces conservadores del máximo tribunal mostraron disposición a revertir una decisión judicial de hace más de dos décadas que mantiene esos límites.
El caso fue presentado por los comités republicanos del Congreso y del Senado, con apoyo de la administración Trump.
La norma, vigente desde hace más de 50 años, busca evitar que grandes donantes eludan los topes de contribución individual canalizando dinero a través de los partidos.
Sin embargo, los republicanos argumentan que estas restricciones violan la libertad de expresión política y perjudican la competencia electoral.
Durante la audiencia, los jueces Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas se mostraron escépticos respecto a la validez de los límites, mientras que los tres magistrados liberales defendieron su importancia para frenar la influencia del dinero privado en la política.
Los otros miembros conservadores del tribunal —John Roberts, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch— evitaron revelar su postura, aunque su historial sugiere que podrían alinearse con la mayoría conservadora.
Si la Corte elimina la norma, los partidos podrían gastar sumas ilimitadas en apoyo directo a sus candidatos, lo que ampliaría el poder financiero del Partido Republicano de cara a las próximas elecciones.
Los demócratas, por su parte, pidieron a la Corte Suprema mantener las restricciones para evitar una mayor concentración del poder político en manos de grandes donantes y corporaciones.
De concretarse el fallo, Estados Unidos entraría en una nueva fase del financiamiento electoral, en la que el dinero de campaña volvería a moverse sin controles significativos, recordando el impacto del histórico fallo Citizens United de 2010, que abrió la puerta al gasto político ilimitado por parte de grupos externos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.