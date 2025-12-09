El “Cangrejo” realizó 25 viajes a Panamá en jet privado en menos de dos años

Vídeos relacionados:

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo” y nieto del exgobernante cubano Raúl Castro, realizó al menos 25 vuelos a Panamá entre 2024 y 2025 en un jet privado vinculado a la cúpula militar cubana.

Según documentos obtenidos por Martí Noticias en colaboración con el diario La Prensa de Panamá y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, los registros corresponden a una aeronave Dassault Falcon 900 EX, cuyo número de matrícula fue modificado de una identificación venezolana a una de San Marino, con el propósito de dificultar su seguimiento internacional, según fuentes de investigación periodística.

Rodríguez Castro, hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja —exjefe del conglomerado militar GAESA— y de Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro, ha sido identificado en actos oficiales como parte del equipo de escolta personal de su abuelo, el hombre que supuestamente aún conserva el poder real en Cuba.

Martí Noticias tuvo acceso a la fotografía de un pasaporte diplomático con el que Rodríguez Castro realiza sus viajes, lo que le otorga inmunidad y facilita su tránsito por fronteras sin controles rigurosos.

“Él viaja con pasaportes diplomáticos porque así puede moverse por cualquier lugar con protección. Tiene inmunidad, y eso complica que se conozcan sus movimientos o actividades en el exterior”, explicó a ese medio Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Domínguez añadió que este tipo de documento le concede privilegios legales y acceso preferente en aeropuertos y pasos internacionales, limitando la posibilidad de registrar oficialmente sus entradas y salidas.

Los manifiestos de vuelo identifican entre los acompañantes de Rodríguez Castro a altos responsables del conglomerado GAESA, incluyendo Ania Guillermina Lastres Moreras, presidenta de GAESA.

También a Ismael Rodríguez Díaz, identificado como su esposo; y Javier Michel Sosa Paneque y otros integrantes de su ayudantía militar.

Domínguez confirmó también la presencia en algunos vuelos de Vilmita Rodríguez Castro, hermana del “Cangrejo”. “Hasta ahora estos dirigentes se habían creído impunes porque pudieron esconder información. Eso ya no va a pasar”, afirmó el investigador.

Los itinerarios analizados incluyen rutas entre La Habana y Ciudad de Panamá, con escalas o extensiones hacia Caracas y otros destinos de la región.

Según Domínguez, los viajes estarían relacionados con actividades empresariales, adquisiciones e inversiones.