Cubano a un paso de la ciudadanía estadounidense ve su sueño detenido: “Fue devastador recibir esa carta”

El cubano Moisés Ricardo estuvo a punto de cumplir un sueño que había esperado durante 17 años, convertirse en ciudadano estadounidense. Pero una carta inesperada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) volvió a poner su vida en pausa y lo dejó sumido en la incertidumbre.
Su caso, publicado por NBC Connecticut, se suma a la ola de cancelaciones y demoras que viven miles de inmigrantes de 19 países, incluida Cuba, tras las nuevas restricciones migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.
Ricardo, de 59 años y residente en Bristol, Connecticut, tenía su examen de ciudadanía programado para noviembre. Una cirugía a corazón abierto de emergencia lo obligó a posponer la cita para el 6 de enero de 2026. Sin embargo, la semana pasada recibió una notificación que cancelaba el proceso sin ofrecer explicación alguna.
“Es inimaginable cuánto puede sufrir una persona con todo lo que ocurre en su cuerpo: dolor, ansiedad, depresión”, dijo a NBC Connecticut, hablando a través de un traductor. “Y recibir noticias como la que recibí en ese momento fue algo realmente devastador”.
El anuncio forma parte de una pausa nacional ordenada por el USCIS el pasado 2 de diciembre, según un memorando que detuvo todas las adjudicaciones migratorias para personas procedentes de 19 países incluidos en la Proclamación Presidencial 10949.
Aunque la medida se originó tras un caso criminal en Washington D.C. involucrando a un refugiado afgano, su impacto se ha extendido a miles de solicitantes sin antecedentes, muchos de ellos ya establecidos en Estados Unidos durante años.
Cuba está entre los países afectados, lo que ha dejado a numerosos cubanos atrapados en un limbo migratorio. En días recientes, la cubana Anyi Cabrales, cuya ceremonia de ciudadanía fue cancelada a solo tres horas de levantar la mano para el juramento, también tuvo su impacto mediático.
Incluso, se conoció que recientemente inmigrantes fueron apartados de la fila en Boston cuando oficiales del USCIS les preguntaron su país de origen y los retiraron si provenían de las naciones restringidas.
Organizaciones de defensa migratoria han descrito la nueva política como “cruel” y “arbitraria”, mientras que legisladores demócratas de Connecticut criticaron duramente lo que consideran una prohibición discriminatoria. “Somos una nación de inmigrantes”, declaró el congresista John Larson. “La prohibición extrema… no tiene nada que ver con la seguridad nacional; es discriminación”.
En medio de este escenario, Moisés Ricardo solo quiere seguir adelante. Llegó a Estados Unidos en busca de libertad y pasó años trabajando como conductor de camiones y en servicios de remoción de árboles. Ahora vive con uno de sus hijos, también emigrado de Cuba, y espera poder jubilarse una vez obtenga la ciudadanía y calificarse para recibir el Seguro Social.
Convertirse en ciudadano, dice, no era solo un trámite, sino la culminación de toda una vida construida lejos del control del régimen cubano. “Haber tenido una vida en este país y finalmente llegar al punto de que me concedieran ese privilegio, no tengo palabras”.
Mientras la pausa migratoria continúa sin fecha clara de levantamiento, historias como la suya reflejan el impacto humano detrás de cada expediente paralizado y el miedo creciente entre los cubanos que, como él, soñaban con dar el último paso hacia la estabilidad definitiva en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de procesos de ciudadanía para cubanos en EE.UU.
¿Por qué se ha detenido el proceso de ciudadanía para Moisés Ricardo y otros inmigrantes cubanos?
El proceso de ciudadanía para Moisés Ricardo, así como para otros inmigrantes cubanos, se detuvo debido a una nueva política migratoria de la administración de Donald Trump que suspendió todas las adjudicaciones migratorias para ciudadanos de 19 países considerados "de alto riesgo", incluidos Cuba y Venezuela. Esta medida forma parte de una revisión de seguridad nacional tras un incidente criminal en Washington D.C.
¿Cuáles son los países afectados por la nueva política migratoria de EE.UU.?
La nueva política migratoria de EE.UU. afecta a ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba, Venezuela, Irán, Sudán, Somalia, Eritrea, Haití, Afganistán, entre otros. Estos países han sido catalogados por el gobierno estadounidense como de "alto riesgo" en términos de seguridad nacional.
¿Qué impacto tiene esta suspensión en los inmigrantes cubanos en EE.UU.?
La suspensión de los procesos migratorios ha dejado a muchos inmigrantes cubanos en un limbo, generando incertidumbre sobre su futuro en EE.UU. y afectando sus planes de naturalización. Además, existe un temor creciente de que estas demoras puedan abrir la puerta a revisiones adicionales o incluso a la cancelación de sus solicitudes de residencia o ciudadanía.
¿Cuánto tiempo podría durar la suspensión de los procesos migratorios para cubanos?
La duración de la suspensión de los procesos migratorios para cubanos es incierta. Abogados de inmigración han advertido que la suspensión podría prolongarse por semanas o meses, mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) realiza una revisión exhaustiva de las solicitudes y ajusta sus políticas de seguridad.
