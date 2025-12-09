Cubano a un paso de la ciudadanía estadounidense ve su sueño detenido: “Fue devastador recibir esa carta”

Vídeos relacionados:

El cubano Moisés Ricardo estuvo a punto de cumplir un sueño que había esperado durante 17 años, convertirse en ciudadano estadounidense. Pero una carta inesperada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) volvió a poner su vida en pausa y lo dejó sumido en la incertidumbre.

Su caso, publicado por NBC Connecticut, se suma a la ola de cancelaciones y demoras que viven miles de inmigrantes de 19 países, incluida Cuba, tras las nuevas restricciones migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

Ricardo, de 59 años y residente en Bristol, Connecticut, tenía su examen de ciudadanía programado para noviembre. Una cirugía a corazón abierto de emergencia lo obligó a posponer la cita para el 6 de enero de 2026. Sin embargo, la semana pasada recibió una notificación que cancelaba el proceso sin ofrecer explicación alguna.

“Es inimaginable cuánto puede sufrir una persona con todo lo que ocurre en su cuerpo: dolor, ansiedad, depresión”, dijo a NBC Connecticut, hablando a través de un traductor. “Y recibir noticias como la que recibí en ese momento fue algo realmente devastador”.

El anuncio forma parte de una pausa nacional ordenada por el USCIS el pasado 2 de diciembre, según un memorando que detuvo todas las adjudicaciones migratorias para personas procedentes de 19 países incluidos en la Proclamación Presidencial 10949.

Aunque la medida se originó tras un caso criminal en Washington D.C. involucrando a un refugiado afgano, su impacto se ha extendido a miles de solicitantes sin antecedentes, muchos de ellos ya establecidos en Estados Unidos durante años.

Lo más leído hoy:

Cuba está entre los países afectados, lo que ha dejado a numerosos cubanos atrapados en un limbo migratorio. En días recientes, la cubana Anyi Cabrales, cuya ceremonia de ciudadanía fue cancelada a solo tres horas de levantar la mano para el juramento, también tuvo su impacto mediático.

Incluso, se conoció que recientemente inmigrantes fueron apartados de la fila en Boston cuando oficiales del USCIS les preguntaron su país de origen y los retiraron si provenían de las naciones restringidas.

Organizaciones de defensa migratoria han descrito la nueva política como “cruel” y “arbitraria”, mientras que legisladores demócratas de Connecticut criticaron duramente lo que consideran una prohibición discriminatoria. “Somos una nación de inmigrantes”, declaró el congresista John Larson. “La prohibición extrema… no tiene nada que ver con la seguridad nacional; es discriminación”.

En medio de este escenario, Moisés Ricardo solo quiere seguir adelante. Llegó a Estados Unidos en busca de libertad y pasó años trabajando como conductor de camiones y en servicios de remoción de árboles. Ahora vive con uno de sus hijos, también emigrado de Cuba, y espera poder jubilarse una vez obtenga la ciudadanía y calificarse para recibir el Seguro Social.

Convertirse en ciudadano, dice, no era solo un trámite, sino la culminación de toda una vida construida lejos del control del régimen cubano. “Haber tenido una vida en este país y finalmente llegar al punto de que me concedieran ese privilegio, no tengo palabras”.

Mientras la pausa migratoria continúa sin fecha clara de levantamiento, historias como la suya reflejan el impacto humano detrás de cada expediente paralizado y el miedo creciente entre los cubanos que, como él, soñaban con dar el último paso hacia la estabilidad definitiva en Estados Unidos.