Mientras los cubanos hacen colas por comida, toneladas de mangos se pudren sin recoger

Mientras la población cubana enfrenta largas colas para conseguir alimentos básicos, una plantación estatal de mangos en el centro del país se pierde entre la maleza, el abandono y la desidia gubernamental.

Según denunció la organización independiente Food Monitor Program (FMP) en su cuenta de X, la finca, otrora orgullo agrícola, muestra el fracaso del sistema económico colectivista impuesto por el régimen cubano.

FMP aseguró que, por falta de abono, combustible y fuerza de trabajo, los mangos no fueron recogidos y se pudren en el suelo, a pocos kilómetros de comunidades que sufren inseguridad alimentaria, además de disparar el precio de este producto en los diferentes tipos de mercados.

La organización alertó que este año se perdieron decenas de toneladas de fruta que nunca llegaron al consumidor.

“Las familias se encargan de recoger y apilar el mango que el Estado no recoge, no procesa, no comercializa”, subrayó.

El colectivo recordó que, lo que podría ser una cadena productiva eficiente capaz de abastecer mercados, escuelas y hospitales, se ha transformado en un “sálvese quien pueda” donde campesinos locales tratan de sobrevivir entre la desorganización y el control estatal.

Pese a su evidente incapacidad para gestionar la tierra, el Estado mantiene bajo su poder grandes extensiones improductivas.

FMP advirtió que el abandono prolongado amenaza el futuro agrícola del país, pues los árboles envejecen sin podas ni injertos, el marabú avanza y la tierra pierde su capacidad de producir.

“El mango, una de las frutas más representativas de Cuba, termina podrido en el suelo mientras las familias pasan hambre”, señaló la organización, subrayando que la falta de voluntad gubernamental y la inmovilidad del aparato estatal son los principales responsables de esta crisis.

En la isla, el régimen de Miguel Díaz-Canel continúa priorizando el control político sobre la productividad, mientras millones de cubanos enfrentan escasez crónica de alimentos, inflación y apagones.

La situación descrita por Food Monitor Program ilustra cómo el fracaso estructural del modelo estatal condena a la agricultura cubana a la improductividad y al pueblo a la miseria.

Pero esta situación, por increíble que resulte en un país donde las personas pasan hambre, no es privativa de la cosecha del mango.

Un campesino alertó que sus cosechas de calabaza en Artemisa, nadie las quería comprar, lo cual llevó a preguntar al gobernante Miguel Díaz-Canel, qué debía hacer con esta producción.