Administración Trump: “El régimen cubano teme los cambios necesarios para rescatar al país de la miseria”

La Administración Trump reafirmó este miércoles su respaldo al pueblo cubano y condenó la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel, al que acusó de “temer los cambios necesarios para rescatar al país de la miseria”.

En un mensaje publicado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense (@WHAAsstSecty), la administración señaló que “la burocracia ineficaz y desorientada que está destruyendo la sociedad cubana teme siquiera plantearse los cambios necesarios para rescatar al país de la privación de artículos básicos como alimentos, electricidad y medicinas.”

El comunicado subraya que, en lugar de emprender transformaciones políticas o económicas, el régimen hace “lo único que sabe hacer bien: encarcelar a sus propios ciudadanos que se atreven a denunciar el sufrimiento del pueblo cubano.”

“Estados Unidos y nuestros socios debemos seguir exigiendo la libertad de estos valientes presos políticos”, añadió la publicación, acompañada de los hashtags

El mensaje refleja la posición firme de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes han mantenido una política de presión diplomática contra el régimen cubano, denunciando sus violaciones de derechos humanos y su alianza con gobiernos autoritarios de la región.

La declaración se produce en medio de un aumento de la represión en Cuba, donde el régimen continúa arrestando y hostigando a activistas, periodistas y artistas independientes.

Mientras tanto, la isla atraviesa una crisis económica sin precedentes, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso general de los servicios públicos.

Diversos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos coinciden en que el Gobierno cubano no ha mostrado voluntad de implementar reformas estructurales que alivien la situación de la población.

El Departamento de Estado reiteró que Washington continuará trabajando con socios regionales para promover la libertad de los presos políticos, apoyar la sociedad civil cubana y fortalecer los esfuerzos de comunicación para denunciar la censura y el control informativo en la isla.

El mensaje de la Administración Trump se suma a recientes pronunciamientos del Congreso y del Secretario de Estado Marco Rubio, quien ha insistido en que “la solución a la crisis cubana solo será posible cuando el pueblo tenga libertad para decidir su futuro sin represión ni miedo.”

Cuba vive actualmente una de las peores crisis socioeconómicas de su historia reciente. El colapso del sistema eléctrico, la inflación descontrolada y la escasez crónica de alimentos y medicamentos han provocado una situación de emergencia que el Gobierno intenta justificar con el embargo estadounidense, pese a la mala gestión interna y la corrupción institucional.

Mientras tanto, los opositores y activistas continúan siendo detenidos arbitrariamente, vigilados y censurados por las fuerzas de seguridad del Estado.