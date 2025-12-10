Las denuncias toman rostro: Cubano relata agonía en centro de detención de ICE antes de ser deportado a México

Vídeos relacionados:

Un cubano deportado recientemente a México narró la agonía que vivió durante los cinco meses que pasó detenido en un centro de ICE en Texas, donde, según sus palabras, la presión psicológica y las amenazas eran parte del día a día para obligarlo a firmar su salida hacia un país donde no tiene protección ni estatus legal.

El caso fue revelado por Telemundo, que recogió su testimonio y el de otros migrantes retenidos por Inmigración.

Javier Basulto contó que hace apenas seis días fue deportado a México después de permanecer detenido en el centro de detención de Karnes. Relató que lo llevaron esposado hasta la frontera y lo obligaron a cruzar caminando hacia territorio mexicano, sin proceso claro y sin alternativas.

“En estos lugares te cansan mentalmente para que firmes”, dijo. En su caso, aseguró que los oficiales insistían en que la deportación era una orden “desde Washington” y que, firmara o no, “iba para México”.

Su versión encaja con denuncias previas reveladas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que recientemente envió una carta a las autoridades de ICE denunciando abusos físicos y psicológicos en otro centro, Fort Bliss, especialmente contra migrantes cubanos que se resisten a ser enviados a México, ya que Estados Unidos no puede repatriarlos a la isla.

Según Telemundo, entre los testimonios jurados aparece el de un cubano identificado como Eduardo, quien dijo haber sido llevado a la frontera y amenazado con cargos criminales federales si no aceptaba la deportación.

Otros relataron agresiones físicas tan graves como torsiones dolorosas y golpes en los testículos que obligaron a uno de ellos a ir al hospital.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional negó que existan abusos y aseguró que todos los deportados reciben protecciones bajo el debido proceso, los relatos de los cubanos muestran un panorama donde el miedo, la desesperación y la incertidumbre son el combustible con el que se forzan decisiones.

Para Javier, el horror no terminó al cruzar la frontera. Dijo que su mayor temor al llegar a México era ser secuestrado. “Nos soltaron a las 2:30 a.m.”, contó, destacando que fue abandonado en plena madrugada, sin información, sin acompañamiento y sin garantías de seguridad.

Los testimonios como el suyo se han multiplicado en los últimos meses y se suman a investigaciones previas que documentan el destino de cientos de cubanos expulsados a México, donde muchos terminan varados en ciudades como Villahermosa, en Tabasco, sin papeles, sin posibilidades reales de empleo y sobreviviendo en mercados o en la calle.

Javier lo resumió: “Tenía miedo de regresar, y miedo de lo que venía después”.