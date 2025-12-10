Las denuncias toman rostro: Cubano relata agonía en centro de detención de ICE antes de ser deportado a México

Vídeos relacionados:
Un cubano deportado recientemente a México narró la agonía que vivió durante los cinco meses que pasó detenido en un centro de ICE en Texas, donde, según sus palabras, la presión psicológica y las amenazas eran parte del día a día para obligarlo a firmar su salida hacia un país donde no tiene protección ni estatus legal.
El caso fue revelado por Telemundo, que recogió su testimonio y el de otros migrantes retenidos por Inmigración.
Javier Basulto contó que hace apenas seis días fue deportado a México después de permanecer detenido en el centro de detención de Karnes. Relató que lo llevaron esposado hasta la frontera y lo obligaron a cruzar caminando hacia territorio mexicano, sin proceso claro y sin alternativas.
“En estos lugares te cansan mentalmente para que firmes”, dijo. En su caso, aseguró que los oficiales insistían en que la deportación era una orden “desde Washington” y que, firmara o no, “iba para México”.
Su versión encaja con denuncias previas reveladas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que recientemente envió una carta a las autoridades de ICE denunciando abusos físicos y psicológicos en otro centro, Fort Bliss, especialmente contra migrantes cubanos que se resisten a ser enviados a México, ya que Estados Unidos no puede repatriarlos a la isla.
Según Telemundo, entre los testimonios jurados aparece el de un cubano identificado como Eduardo, quien dijo haber sido llevado a la frontera y amenazado con cargos criminales federales si no aceptaba la deportación.
Otros relataron agresiones físicas tan graves como torsiones dolorosas y golpes en los testículos que obligaron a uno de ellos a ir al hospital.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional negó que existan abusos y aseguró que todos los deportados reciben protecciones bajo el debido proceso, los relatos de los cubanos muestran un panorama donde el miedo, la desesperación y la incertidumbre son el combustible con el que se forzan decisiones.
Para Javier, el horror no terminó al cruzar la frontera. Dijo que su mayor temor al llegar a México era ser secuestrado. “Nos soltaron a las 2:30 a.m.”, contó, destacando que fue abandonado en plena madrugada, sin información, sin acompañamiento y sin garantías de seguridad.
Los testimonios como el suyo se han multiplicado en los últimos meses y se suman a investigaciones previas que documentan el destino de cientos de cubanos expulsados a México, donde muchos terminan varados en ciudades como Villahermosa, en Tabasco, sin papeles, sin posibilidades reales de empleo y sobreviviendo en mercados o en la calle.
Javier lo resumió: “Tenía miedo de regresar, y miedo de lo que venía después”.
Preguntas frecuentes sobre las deportaciones de cubanos por parte de ICE
¿Qué denuncias han hecho los cubanos deportados por ICE?
Los cubanos deportados por ICE han denunciado abuso físico y presión psicológica para forzarlos a aceptar su deportación a México, un país donde no tienen protección legal ni vínculos familiares. Algunos relatos incluyen agresiones físicas severas y amenazas de encarcelamiento. Estas acciones han sido documentadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y medios de comunicación como Telemundo.
¿Cuál es la situación legal de los cubanos deportados a México?
Los cubanos deportados a México se encuentran en un limbo migratorio, sin estatus legal que les permita trabajar o residir legalmente. Muchos quedan varados en ciudades peligrosas, sin acceso a empleo formal o servicios básicos. México ha aceptado recibir deportados cubanos, pero no les otorga documentación adecuada.
¿Cómo afecta a los cubanos la política de deportación de ICE?
La política de deportación de ICE ha llevado a muchos cubanos a enfrentar condiciones inhumanas y violaciones al debido proceso en los centros de detención. Además, la deportación a México, en lugar de Cuba, los deja sin protección legal, exponiéndolos a peligros significativos y a una vida de incertidumbre.
¿Qué recursos legales tienen los cubanos deportados en México?
Los cubanos deportados en México pueden acogerse a diferentes vías legales dependiendo de su situación. Entre ellas se encuentran la regularización migratoria por vínculo familiar, solicitudes por razones humanitarias, o la presentación de una solicitud de refugio. Es esencial revisar cada caso de forma individual para determinar la mejor opción legal.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.