Estudiantes de Camagüey se hartan: cacerolazo en la universidad por los apagones interminables

Estudiantes de la Universidad de Camagüey protagonizaron un cacerolazo la noche del lunes, tras permanecer más de 30 horas sin electricidad, según denunciaron a CiberCuba.

En el video enviado a nuestra redacción se escuchan los fuertes golpes de ollas y los coros de “pongan la corriente”, mientras varios jóvenes protestaban a oscuras en los pasillos del centro universitario. Pocos minutos después, la corriente fue restablecida, lo que desató aún más indignación entre los estudiantes, que interpretaron la coincidencia como una burla tras horas de desesperación, calor y cansancio.

Las imágenes fueron compartidas por CiberCuba Noticias en Facebook, donde cientos de usuarios expresaron su apoyo y frustración ante la situación. Entre los comentarios se leyeron frases como “ya no se puede estudiar ni dormir con tanto apagón”, “así no hay quien rinda una carrera universitaria” o “no se rindan, ustedes son la esperanza”. Otros cuestionaron directamente al régimen cubano con mensajes como “el problema no es la corriente, el problema es el sistema” y “han aguantado demasiado, es hora de decir basta”.

El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada confirmó que este es el segundo cacerolazo registrado en la Universidad de Camagüey en pocas semanas, recordando que anteriormente también se produjeron protestas similares por los apagones y las precarias condiciones en las residencias estudiantiles.

Facebook / José Luis Tan Estrada

La protesta en Camagüey se suma a una ola de manifestaciones ocurridas en varias zonas de La Habana y otras provincias, donde los apagones superaron las 48 horas durante el fin de semana y el lunes. En Marianao, vecinos salieron a las calles con cacerolas y fogatas para exigir electricidad y derechos básicos, en escenas documentadas por CiberCuba y difundidas en redes sociales.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó en noviembre un récord histórico de 1.326 protestas en toda la isla, marcadas por reclamos de electricidad, alimentos y libertades civiles. La falta de combustible, los apagones prolongados y la inflación descontrolada han convertido la vida cotidiana en un calvario para millones de cubanos.

Mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel, bajo el poder real de Raúl Castro y el control militar de GAESA, continúa sin ofrecer soluciones, el pueblo cubano sigue alzando la voz. Esta vez fueron los estudiantes camagüeyanos quienes dijeron basta, golpeando sus cacerolas para exigir al menos la luz que el sistema les niega.