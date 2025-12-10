Estudiantes de Camagüey se hartan: cacerolazo en la universidad por los apagones interminables

Estudiantes de la Universidad de Camagüey protagonizaron un cacerolazo la noche del lunes, tras permanecer más de 30 horas sin electricidad, según denunciaron a CiberCuba.
En el video enviado a nuestra redacción se escuchan los fuertes golpes de ollas y los coros de “pongan la corriente”, mientras varios jóvenes protestaban a oscuras en los pasillos del centro universitario. Pocos minutos después, la corriente fue restablecida, lo que desató aún más indignación entre los estudiantes, que interpretaron la coincidencia como una burla tras horas de desesperación, calor y cansancio.
Las imágenes fueron compartidas por CiberCuba Noticias en Facebook, donde cientos de usuarios expresaron su apoyo y frustración ante la situación. Entre los comentarios se leyeron frases como “ya no se puede estudiar ni dormir con tanto apagón”, “así no hay quien rinda una carrera universitaria” o “no se rindan, ustedes son la esperanza”. Otros cuestionaron directamente al régimen cubano con mensajes como “el problema no es la corriente, el problema es el sistema” y “han aguantado demasiado, es hora de decir basta”.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada confirmó que este es el segundo cacerolazo registrado en la Universidad de Camagüey en pocas semanas, recordando que anteriormente también se produjeron protestas similares por los apagones y las precarias condiciones en las residencias estudiantiles.
La protesta en Camagüey se suma a una ola de manifestaciones ocurridas en varias zonas de La Habana y otras provincias, donde los apagones superaron las 48 horas durante el fin de semana y el lunes. En Marianao, vecinos salieron a las calles con cacerolas y fogatas para exigir electricidad y derechos básicos, en escenas documentadas por CiberCuba y difundidas en redes sociales.
Lo más leído hoy:
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó en noviembre un récord histórico de 1.326 protestas en toda la isla, marcadas por reclamos de electricidad, alimentos y libertades civiles. La falta de combustible, los apagones prolongados y la inflación descontrolada han convertido la vida cotidiana en un calvario para millones de cubanos.
Mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel, bajo el poder real de Raúl Castro y el control militar de GAESA, continúa sin ofrecer soluciones, el pueblo cubano sigue alzando la voz. Esta vez fueron los estudiantes camagüeyanos quienes dijeron basta, golpeando sus cacerolas para exigir al menos la luz que el sistema les niega.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Cuba por apagones
¿Por qué los estudiantes de la Universidad de Camagüey están protestando?
Los estudiantes de la Universidad de Camagüey protestaron debido a los apagones interminables que los dejaron sin electricidad por más de 30 horas. La falta de electricidad afecta su capacidad para estudiar, descansar y llevar a cabo sus actividades diarias, lo que ha generado una gran frustración y descontento. Estas protestas reflejan un sentimiento generalizado de desesperación ante la crisis energética en Cuba.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas por apagones?
El gobierno cubano no ha ofrecido soluciones efectivas a las protestas por apagones. A pesar de las manifestaciones, el régimen continúa sin proporcionar soluciones claras o concretas para resolver la crisis energética. En lugar de abordar las demandas, el régimen ha desplegado fuerzas policiales en zonas conflictivas y ha realizado cortes de internet para silenciar las manifestaciones.
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones tienen un impacto devastador en la vida diaria de los cubanos. La falta de electricidad impide el almacenamiento adecuado de alimentos, afecta el acceso al agua, interrumpe las actividades laborales y educativas, y genera un ambiente de desesperación y frustración. Además, la falta de luz y el calor prolongado hacen que las condiciones de vida sean insoportables.
¿Cuál es el panorama general de las protestas en Cuba durante 2025?
En 2025, Cuba ha experimentado un aumento significativo en el número de protestas, con un récord histórico de más de 1,300 manifestaciones en noviembre. Las protestas han sido motivadas principalmente por la crisis energética, la falta de alimentos y la represión del gobierno. La población está cada vez más dispuesta a alzar su voz contra las condiciones de vida insostenibles y la falta de libertades civiles.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.