Detienen en Holguín a un hombre con 10 libras de carne y motos vinculadas a un robo

Operativos policiales en barrios de la ciudad de Holguín terminaron con el arresto de un hombre que tenía en su poder carne de “procedencia ilícita” y dos motocicletas presuntamente robadas, y la incautación de accesorios de motos y otros equipos.

El perfil de la policía en Facebook “Héroes de azul en Cuba” informó este martes que en el reparto Pueblo Nuevo fue detenido un ciudadano al que le ocuparon 10 libras de carne, una motocicleta MZ y una motorina UNICO GSX, “vinculada a un robo con fuerza”.

Captura de Facebook/Héroes de azul en Cuba

Agentes de policía allanaron también una vivienda en el reparto Harlem, donde encontraron accesorios de moto, un motor con disco de corte, un tanque de moto y una piedra esmeril, ocultos en una fosa. Según el reporte, se está investigando a posibles implicados.

El perfil no identificó al detenido ni ofreció más pormenores sobre los operativos.

Foto: Facebook/Héroes de azul en Cuba

Estos casos se suman a otros presentados por perfiles voceros del régimen cubano como muestra de eficacia policial. Con vehemencia triunfalista, la campaña mediática del oficialismo en redes sociales busca exaltar a toda costa la actuación de la policía para frenar la delincuencia.

Mientras, la escalada delictiva continúa in crescendo y mantiene en vilo a la población, sobre todo por el indetenible aumento de delitos de alta peligrosidad como asesinatos, asaltos violentos y tráfico de drogas, que incrementan la inseguridad social en todo el país.