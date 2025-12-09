Detienen en Holguín a un hombre con 10 libras de carne y motos vinculadas a un robo

Vídeos relacionados:
Operativos policiales en barrios de la ciudad de Holguín terminaron con el arresto de un hombre que tenía en su poder carne de “procedencia ilícita” y dos motocicletas presuntamente robadas, y la incautación de accesorios de motos y otros equipos.
El perfil de la policía en Facebook “Héroes de azul en Cuba” informó este martes que en el reparto Pueblo Nuevo fue detenido un ciudadano al que le ocuparon 10 libras de carne, una motocicleta MZ y una motorina UNICO GSX, “vinculada a un robo con fuerza”.
Agentes de policía allanaron también una vivienda en el reparto Harlem, donde encontraron accesorios de moto, un motor con disco de corte, un tanque de moto y una piedra esmeril, ocultos en una fosa. Según el reporte, se está investigando a posibles implicados.
El perfil no identificó al detenido ni ofreció más pormenores sobre los operativos.
Estos casos se suman a otros presentados por perfiles voceros del régimen cubano como muestra de eficacia policial. Con vehemencia triunfalista, la campaña mediática del oficialismo en redes sociales busca exaltar a toda costa la actuación de la policía para frenar la delincuencia.
Mientras, la escalada delictiva continúa in crescendo y mantiene en vilo a la población, sobre todo por el indetenible aumento de delitos de alta peligrosidad como asesinatos, asaltos violentos y tráfico de drogas, que incrementan la inseguridad social en todo el país.
Preguntas frecuentes sobre la delincuencia y operativos policiales en Holguín, Cuba
¿Por qué fue detenido el hombre en Holguín con carne y motos?
El hombre fue detenido por tener carne de “procedencia ilícita” y motos presuntamente robadas. En un operativo policial, se le incautaron 10 libras de carne y dos motocicletas, una de ellas vinculada a un robo con fuerza.
¿Qué relación hay entre el aumento de la delincuencia y la crisis económica en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha generado un aumento de la delincuencia, debido a la escasez de recursos y la falta de oportunidades laborales que empujan a muchos a actividades ilícitas. Esto se refleja en el incremento de robos y delitos menores, especialmente en el sector agropecuario y en zonas rurales.
¿Cómo presentan las autoridades cubanas los operativos policiales en redes sociales?
Las autoridades cubanas utilizan perfiles en redes sociales para presentar operativos policiales con un tono triunfalista, resaltando la eficacia policial en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la población a menudo percibe estos mensajes como propaganda que no refleja la verdadera situación de inseguridad en el país.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos en Holguín respecto a la seguridad?
La población de Holguín está preocupada por el aumento de robos, asaltos violentos y otros delitos de alta peligrosidad. La inseguridad se ha incrementado debido a la crisis económica, lo que ha llevado a una sensación de vulnerabilidad y miedo entre los ciudadanos.
