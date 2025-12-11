Acusan a familia de Miami de estafa millonaria a concesionario de autos: ¿Cómo lo hicieron?

Los tres acusados, una pareja y su hijo

Una mujer con más de una década de experiencia en un concesionario de autos de Miami ha sido señalada como el cerebro detrás de un elaborado esquema de fraude que desvió más de un millón de dólares a manos de su propia familia.

La acusada, identificada como Yuddy Mejías, trabajó durante más de 15 años en Brickell Motors -también conocido como Murgado Automotive Group- donde ascendió desde empleada de cafetería hasta ocupar un puesto clave en el departamento de facturación.

Desde esa posición de confianza, habría orquestado el desfalco que hoy la mantiene detenida, junto a su esposo y su hijo.

Un ascenso que terminó en escándalo

Mejías, de 51 años, comenzó su carrera en Brickell Motors alrededor de 2008 en un rol modesto, sirviendo en la cafetería.

Sin embargo, con el paso de los años fue escalando posiciones hasta llegar a la oficina de contabilidad, donde se le confiaban tareas relacionadas con los reembolsos de dinero a los clientes.

Su labor consistía en emitir cheques cuando los compradores de vehículos tenían saldos a favor, por ejemplo tras pagos en exceso o cancelaciones.

Esa posición fue clave en el presunto esquema de fraude, que se mantuvo activo durante una década, desde 2014 hasta 2024.

De acuerdo con las investigaciones, Mejías habría manipulado el sistema contable del concesionario para emitir 486 cheques fraudulentos a nombre de su esposo, Miguel González (54 años), y de su hijo, Ángel González (28 años).

El monto total desviado asciende a 1,047,188 dólares, según el Departamento de Policía de Miami, citado por la prensa local.

La nacionalidad de los tres arrestados no ha trascendido hasta el momento.

Así funcionaba el fraude

Según explicó Mike Vega, portavoz de la policía de Miami, Mejías simulaba que los reembolsos eran dirigidos a clientes legítimos del concesionario, pero en realidad los cheques terminaban en manos de su familia inmediata.

“Ella hacía una nota como que me estaba devolviendo mil, dos mil, tres mil dólares a mí, pero el cheque ese, en vez de ir a mí, iba al esposo de ella o iba al hijo de ella. Y entonces el hijo o el esposo cambiaban el cheque y se quedaban ellos con el dinero. Estamos hablando de más de un millón de dólares”, detalló Vega.

El engaño fue posible gracias a su acceso directo al sistema contable y su conocimiento de los procesos internos.

Además de emitir los cheques, Mejías manipulaba posteriormente las entradas contables para ocultar las transferencias fraudulentas y evitar levantar sospechas.

La denuncia interna que lo cambió todo

El esquema se mantuvo bajo radar hasta agosto de 2024, cuando un compañero del departamento de contabilidad presentó una denuncia anónima ante la gerencia.

Esto motivó una investigación interna que, al poco tiempo, reveló patrones irregulares en los registros de reembolsos.

La información fue entregada a la policía de Miami, que tras reunir evidencia suficiente emitió órdenes de arresto contra los tres implicados.

Los oficiales detuvieron a Mejías, su esposo y su hijo el pasado lunes, y fueron presentados ante la corte criminal de Miami-Dade.

Cargos y fianzas

Los tres enfrentan cargos por hurto mayor en primer grado, fraude organizado y conspiración para defraudar.

En el caso específico de Yuddy Mejías, se le añadió un cargo adicional por hacer entradas falsas en libros contables corporativos.

Además, la jueza advirtió que se debe realizar una audiencia adicional para determinar si el dinero utilizado para pagar esas fianzas proviene de una fuente legítima.

Hasta el momento, los tres permanecen detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), a la espera de los procedimientos judiciales correspondientes.

Un esquema que expone los riesgos internos

El caso ha despertado alarma entre empresarios del sector automotor, al evidenciar cómo la manipulación de procesos internos por parte de empleados con acceso a sistemas financieros puede derivar en fraudes millonarios.

Brickell Motors, ubicada en la 665 SW Eighth Street, en el corazón de La Pequeña Habana, es una concesionaria reconocida en la ciudad y no se ha pronunciado públicamente más allá de colaborar con las autoridades.

Aún no se ha determinado si la empresa logrará recuperar los fondos robados, ni cuántos vehículos estuvieron involucrados indirectamente en el esquema de reembolsos falsos.

La Fiscalía del condado Miami-Dade continuará recabando evidencia para sustentar los cargos, mientras se espera la celebración de audiencias clave para definir si los acusados enfrentarán el juicio en libertad bajo fianza.