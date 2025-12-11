Acumulado del premio mayor de Powerball se dispara en EE.UU: Ya es el segundo más grande de este año

Vídeos relacionados:

El acumulado del premio mayor de la lotería Powerball en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord en lo que va de año: 1,000 millones de dólares.

La cifra, confirmada tras el sorteo de este miércoles 10 de diciembre, marca un hito en la historia del juego y se sitúa como el segundo premio más alto del año y el séptimo más elevado desde la creación de esta lotería.

Los números ganadores del último sorteo fueron: 10, 16, 29, 33, 69 y el Powerball 22.

Aunque nadie logró llevarse el gran premio, tres boletos vendidos en Maryland, Michigan y Nueva Jersey ganaron 1 millón cada uno al acertar cinco de los seis números.

Un bote millonario tras 40 sorteos sin ganador

El fenómeno detrás de este impresionante acumulado responde a una sencilla razón: ningún participante ha acertado la combinación ganadora en 40 sorteos consecutivos.

La última vez que Powerball entregó su premio mayor fue en septiembre de 2025, cuando dos boletos vendidos en Texas y Missouri se repartieron 1,787 millones de dólares. Desde entonces, el interés por el juego ha ido en aumento, junto con el monto acumulado.

¿Cómo se puede cobrar el premio?

Si un participante acierta la combinación ganadora en el próximo sorteo, programado para el sábado 13 de diciembre de 2025, podrá elegir entre dos modalidades de pago:

-Una suma global estimada en 461,3 millones, disponibles de forma inmediata.

-Un pago anualizado por el total del premio, 1,000 millones de dólares, dividido en 30 cuotas anuales.

Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y estatales, lo que puede reducir de forma significativa el monto neto recibido.

Probabilidades mínimas, expectativa máxima

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son increíblemente bajas: 1 en 292,2 millones, según cifras oficiales.

Sin embargo, el entusiasmo del público no se detiene. Al contrario, el crecimiento del acumulado estimula la venta de boletos en todo el país, algo que las autoridades de las loterías estatales consideran positivo.

De hecho, el aumento de ventas tiene impactos directos en los programas públicos financiados por la lotería, como la educación, la infraestructura o la salud.

“Cuando crece el bote, aumentan las recaudaciones y también los fondos destinados a causas sociales”, señalaron portavoces estatales a medios locales.

Un juego nacional… con excepciones

Powerball está disponible en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Sin embargo, cinco estados -Alabama, Utah, Alaska, Hawái y Nevada- no participan. Las razones varían entre restricciones legales, presión de grupos religiosos o falta de voluntad política.

El precio del boleto es de US$ 2, y los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. (hora de Miami).

El premio más grande entregado en la historia de Powerball se registró en noviembre de 2022, cuando un solo boleto ganó 2.040 millones de dólares.

El acumulado actual, aunque no alcanza esa cifra, ya ha superado los mil millones, y podría seguir creciendo si el sábado tampoco hay ganador.

Este sería el segundo premio mayor en superar los mil millones en 2025, un año que, según analistas del sector, podría cerrar como uno de los más exitosos para las loterías estadounidenses.

Expectativa y consejos para jugadores

De cara al próximo sorteo, los organizadores recomiendan a los participantes revisar bien sus boletos, conservarlos en lugar seguro y verificar todos los números, ya que existen múltiples premios menores, desde US$ 4 hasta US$ 1 millón.

Además, recuerdan que los ganadores tienen derecho a mantener su identidad en reserva, según las leyes del estado donde compraron su boleto, y que pueden consultar opciones legales y financieras antes de cobrar su premio.

Como destacó Powerball en su sitio oficial: “Este es uno de los momentos más emocionantes del año para millones de jugadores. El bote actual no solo puede cambiar una vida, sino también influir en la economía local a través de las recaudaciones generadas”.