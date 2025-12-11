Apagones eternos: el déficit eléctrico en Cuba rebasa los 1,800 MW

Apagón en Cuba (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba/Sora

La crisis energética en Cuba continúa profundizándose: según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) correspondiente a este jueves, el país volvió a sufrir la víspera afectaciones durante las 24 horas del día, mientras el déficit eléctrico nacional volvió a colocarse en niveles críticos, con picos superiores a los 1,860 MW.

La UNE informó que la máxima afectación de la jornada previa ocurrió a las 18:30, con un déficit de 1,861 MW, cifra que confirma la incapacidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para sostener siquiera la demanda mínima del país.

Estado actual del sistema: demanda insatisfecha y apagones inevitables

A las 06:00 horas de este jueves, el SEN registró:

Disponibilidad: 1,520 MW

Demanda: 2,450 MW

Afectación por déficit: 880 MW

Para el horario de la tarde, la UNE proyecta afectaciones de 1,000 MW, mientras que para el horario pico el panorama se agravará aún más: la demanda alcanzaría los 3,400 MW y la disponibilidad apenas subiría a 1,565 MW, lo que implica un déficit de 1,835 MW y una afectación estimada de 1,865 MW.

En otras palabras, más de la mitad del país estará a oscuras durante el horario de mayor consumo.

Qué está fallando: averías, mantenimiento, límites técnicos y falta de combustible

Las causas del colapso energético se mantienen múltiples y acumulativas:

Averías

Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidad 6 de la CTE Renté

Mantenimiento programado

Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz

Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)

Limitaciones técnicas

511 MW fuera de servicio por fallas en la generación térmica.

Falta de combustible y lubricantes

98 centrales de generación distribuida fuera por falta de combustible: 913 MW perdidos

94 MW afectados por falta de lubricante

Total por combustible: 1007 MW

La suma de estas afectaciones revela una infraestructura colapsada, sin reservas técnicas, sin combustible suficiente y con nula capacidad de recuperación.

Paneles solares: aporte útil, pero insuficiente

Los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,510 MWh con un pico de 470 MW. Aunque relevante, esta cifra no logra compensar la caída masiva del sistema térmico, que continúa siendo la base de la generación eléctrica del país.

La Habana: más de 20 horas afectadas

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la capital sufrió afectaciones durante la jornada, con un pico de 237 MW a las 6:20 PM. El servicio se restableció recién a las 12:32 AM.

Aunque no hubo apagones en la madrugada, el pronóstico para el jueves y viernes es adverso, con nuevos cortes casi asegurados mientras el tronco energético del país permanece en estado crítico.

Un sistema al borde del colapso permanente

Con más de 1,800 MW de déficit, la isla enfrenta uno de los momentos más graves de su crisis energética en décadas. La UNE no ofrece un horizonte de recuperación, y los ciclos de apagones prolongados generan un impacto directo en la vida cotidiana, la actividad económica, los servicios básicos y la estabilidad social.

Cada nueva nota oficial confirma un patrón: la situación no mejora, se agrava.