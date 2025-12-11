Apagones eternos: el déficit eléctrico en Cuba rebasa los 1,800 MW

Vídeos relacionados:
La crisis energética en Cuba continúa profundizándose: según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) correspondiente a este jueves, el país volvió a sufrir la víspera afectaciones durante las 24 horas del día, mientras el déficit eléctrico nacional volvió a colocarse en niveles críticos, con picos superiores a los 1,860 MW.
La UNE informó que la máxima afectación de la jornada previa ocurrió a las 18:30, con un déficit de 1,861 MW, cifra que confirma la incapacidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para sostener siquiera la demanda mínima del país.
Estado actual del sistema: demanda insatisfecha y apagones inevitables
A las 06:00 horas de este jueves, el SEN registró:
Disponibilidad: 1,520 MW
Demanda: 2,450 MW
Lo más leído hoy:
Afectación por déficit: 880 MW
Para el horario de la tarde, la UNE proyecta afectaciones de 1,000 MW, mientras que para el horario pico el panorama se agravará aún más: la demanda alcanzaría los 3,400 MW y la disponibilidad apenas subiría a 1,565 MW, lo que implica un déficit de 1,835 MW y una afectación estimada de 1,865 MW.
En otras palabras, más de la mitad del país estará a oscuras durante el horario de mayor consumo.
Qué está fallando: averías, mantenimiento, límites técnicos y falta de combustible
Las causas del colapso energético se mantienen múltiples y acumulativas:
Averías
Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez
Unidad 2 de la CTE Felton
Unidad 6 de la CTE Renté
Mantenimiento programado
Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz
Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)
Limitaciones técnicas
511 MW fuera de servicio por fallas en la generación térmica.
Falta de combustible y lubricantes
98 centrales de generación distribuida fuera por falta de combustible: 913 MW perdidos
94 MW afectados por falta de lubricante
Total por combustible: 1007 MW
La suma de estas afectaciones revela una infraestructura colapsada, sin reservas técnicas, sin combustible suficiente y con nula capacidad de recuperación.
Paneles solares: aporte útil, pero insuficiente
Los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,510 MWh con un pico de 470 MW. Aunque relevante, esta cifra no logra compensar la caída masiva del sistema térmico, que continúa siendo la base de la generación eléctrica del país.
La Habana: más de 20 horas afectadas
La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la capital sufrió afectaciones durante la jornada, con un pico de 237 MW a las 6:20 PM. El servicio se restableció recién a las 12:32 AM.
Aunque no hubo apagones en la madrugada, el pronóstico para el jueves y viernes es adverso, con nuevos cortes casi asegurados mientras el tronco energético del país permanece en estado crítico.
Un sistema al borde del colapso permanente
Con más de 1,800 MW de déficit, la isla enfrenta uno de los momentos más graves de su crisis energética en décadas. La UNE no ofrece un horizonte de recuperación, y los ciclos de apagones prolongados generan un impacto directo en la vida cotidiana, la actividad económica, los servicios básicos y la estabilidad social.
Cada nueva nota oficial confirma un patrón: la situación no mejora, se agrava.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está en un estado crítico debido a un déficit significativo de generación que supera los 1,800 MW. La incapacidad estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para satisfacer la demanda mínima ha resultado en apagones prolongados e inevitables.
¿Cuáles son las causas principales del colapso energético en Cuba?
Las causas del colapso energético en Cuba son múltiples: averías en varias unidades termoeléctricas, mantenimiento programado insuficiente, limitaciones técnicas y una grave falta de combustible y lubricantes. Estos problemas se han acumulado con el tiempo, sin que el régimen socialista haya podido ofrecer soluciones efectivas.
¿Qué impacto tienen los parques solares fotovoltaicos en la crisis energética en Cuba?
Aunque los parques solares fotovoltaicos han aportado energía al sistema, su contribución sigue siendo insuficiente para compensar la caída masiva del sistema termoeléctrico, que es la base de la generación eléctrica del país. Los 33 nuevos parques solares han aportado picos de hasta 470 MW, pero no logran cubrir el déficit existente.
¿Cómo afectan los apagones continuos a la vida diaria en Cuba?
Los apagones continuos tienen un impacto devastador en la vida diaria en Cuba. Afectan la actividad económica, los servicios básicos como el suministro de agua y la refrigeración de alimentos, y generan un creciente malestar social. La imposibilidad de acceder a servicios esenciales y el impacto en la infraestructura urbana han sumido al país en una profunda crisis económica y social.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.