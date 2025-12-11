Crisis en Cuba: Así reciclan las madres cubanas los pañales desechables

En medio de la aguda crisis económica que golpea a las familias cubanas, muchas madres han encontrado una forma creativa y desesperada de extender la vida útil de los culeros o pañales desechables.

No es una práctica nueva, pero en los últimos años se ha vuelto mucho más generalizada debido a la creciente inflación y la escasez de productos básicos en el país. Comprar culeros desechables es un lujo que muchas familias no pueden permitirse.

La creadora de contenidos Yatmara (@yamitejidosacrochet) compartió en Instagram un video que muestra paso a paso cómo las madres en la isla reciclan los pañales para poder reutilizarlos.

El proceso comienza mojando los culeros usados en abundante agua para separar el gel absorbente del recubrimiento plástico. Luego, ese material se retira y el pañal se limpia cuidadosamente. Se lava a mano con jabón, antes de dejarlo secar al sol.

Finalmente, las madres los rellenan con pañales de gasa, los únicos que se venden de forma regular en Cuba.

Este sistema se usa para que los bebés no se mojen al orinar. En el país no venden pañales impermeables de múltiples usos, como los que se producían en la década de 1950, que permitían ponerle un relleno de tela y ser reutilizados.

Este método de reciclaje de los pañales desechables, que en otros países podría parecer insólito, se ha vuelto una necesidad ante el alto costo de este artículo de primera necesidad en los cuidados de bebés. El precio de un paquete puede llegar a duplicar el salario promedio mensual.

Mientras el régimen cubano sigue sin ofrecer soluciones reales a la escasez, las madres de la isla demuestran su ingenio y resistencia frente al abandono estatal.