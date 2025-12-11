Pequeña fan conquista a Kenny Robert: Así fue el encuentro que derritió el corazón del influencer cubano

El influencer cubano Kenny Robert vivió un momento tan espontáneo como tierno con una de sus seguidoras más pequeñas, y decidió compartirlo con sus fans en redes sociales.
Según contó en un video publicado en sus historias, se dirigía al gimnasio cuando un automóvil que iba delante llamó su atención: en el asiento trasero viajaba una niña de unos siete u ocho años, que lo reconoció y, sin contener la emoción, sacó la cabeza por la ventanilla para saludarlo.
“Vi su carita, pero fue algo rápido”, recordó el creador de contenido emocionado. El abuelo de la pequeña regresó el auto a donde Kenny estaba y le dijo: “Yo no te conozco, pero ella es así. Me abrió el carro para que pudiera tirarme una foto con ella”, relató Kenny, conmovido por la ternura del gesto.
El influencer confesó que está acostumbrado a recibir muestras de cariño del público, pero este encuentro tuvo algo diferente. “Que venga de una niña de siete u ocho años… wow, no tiene nombre lo que sentí. No hay público más puro que el de los niños, tan sanos, tan inocentes”, expresó.
Kenny también aprovechó para pedir disculpas a los padres que lo siguen junto a sus hijos, reconociendo que a veces utiliza lenguaje fuerte en sus videos.
“A veces digo tantas sandeces y malas palabras, y sé que hay niños que me ven. Les pido disculpas, pero me siento tan lleno con mi trabajo, tan lleno con todo lo que hago... no me arrepiento de nada”, afirmó.
El popular creador de contenido aseguró que experiencias como esta le dan sentido a lo que hace y quiso compartirlo con sus seguidores porque esas son las cosas lindas que pasan en el día a día y vale la pena contar.
