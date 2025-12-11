“No viene más”: La reacción de una cubana después de su primer viaje en camión con su esposo en EE.UU.

Un camionero cubano residente en Estados Unidos compartió en TikTok la peculiar experiencia de llevar a su esposa a trabajar con él por primera vez, y el resultado dejó un mensaje lleno de humor, cansancio y admiración por el oficio.
En el video publicado por el usuario @tankemio1, el chofer aparece junto a su esposa, quien, visiblemente agotada, relata cómo fue su primera jornada en la carretera.
“La experiencia ha sido buena, hemos pasado mucho frío, me siento cansada, pasé mucho sueño”, contó la cubana entre risas y cansancio.
El camionero, por su parte, bromeó con su pareja asegurando que ya no querrá repetir la experiencia:
“Dice que no viene más, su primera vez. Le dije: ‘Ven, mi vida, para que veas lo que es manejar camión’”, comentó entre carcajadas.
Más allá del tono divertido del video, el cubano aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres que tienen como pareja a un camionero:
“Si tú eres mujer de algún camionero, valora el sacrificio de tu esposo, porque no sabes cuántas horas de sueño y de trabajo pasa ese hombre para darte lo mejor a ti”.
El clip, que acumula miles de reproducciones y comentarios, ha despertado la simpatía de muchos usuarios, quienes destacaron la dureza del trabajo en la carretera y la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes lo ejercen.
En los últimos años, cada vez más cubanos han encontrado en la conducción de camiones una vía de sustento en Estados Unidos, un trabajo exigente que implica largas horas al volante, distancias extensas y, en muchos casos, una vida familiar interrumpida por el constante movimiento.
