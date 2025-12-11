“Mi mami me dio alante’: Cubana sorprende a su pareja con un anillo de compromiso y desata lágrimas de amor

Una joven cubana protagonizó un tierno momento junto a su pareja, al intercambiar regalos que simbolizan su amor, complicidad y, al parecer, compromiso.

En el video, compartido en TikTok por la usuaria @naylis811, ambas mujeres aparecen abrazándose con emoción tras sorprenderse mutuamente con obsequios.

Mientras una entrega una cadena, la otra le regala un anillo que la deja visiblemente conmovida. Al parecer, se trata de un anillo de compromiso que sellará el amor de ambas mujeres.

“Mi mami me dio alante, I love mi hermosa”, escribió Naylis en la descripción del clip, que rápidamente ha comenzado a viralizarse entre los usuarios cubanos por la ternura y espontaneidad del momento.

El gesto refleja la cercanía y el cariño de la pareja, que celebra su relación con naturalidad y alegría, algo que muchos usuarios destacaron en los comentarios, felicitándolas por su complicidad y amor genuino.