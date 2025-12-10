Trump explota contra el New York Times: "Soy el presidente más fuerte, más sano y más trabajador"

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump arremetió este miércoles contra The New York Times en un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, donde defendió su estado de salud física y cognitiva, al tiempo que acusó al diario de difundir información "falsa" y "traicionera" sobre él.

En su publicación, Trump aseguró que ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha trabajado tanto como él, y se describió como el presidente con "las jornadas más largas" y "los mejores resultados".

Atribuyó a su gestión el fin de ocho guerras -no dio detalles-, la creación de lo que llamó "la mayor economía" del país, el retorno masivo de negocios a territorio estadounidense, la reconstrucción del ejército, el mayor paquete de recortes fiscales y regulatorios y el cierre de la frontera sur, que estaba "abierta y peligrosa" antes de su mandato.

"He creado un 'aura' alrededor de 'Estados Unidos de América que ha llevado a todos los países del mundo a respetarnos más que nunca", afirmó.

El mandatario también dedicó una parte considerable de su mensaje a sus exámenes médicos.

Afirmó haberse sometido repetidamente a pruebas "largas, exhaustivas y muy aburridas" en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde -según dijo- los especialistas le habrían otorgado calificaciones "perfectas".

Incluso señaló que algunos médicos le comentaron que nunca habían visto resultados tan buenos como los suyos.

"Hago estas pruebas porque se lo debo a nuestro país", subrayó.

Trump añadió que, además de los chequeos físicos, se ha presentado en tres ocasiones a exámenes cognitivos, el último de ellos recientemente, y que los habría superado "con nota".

Aseguró que pocos serían capaces de obtener calificaciones altas en estas pruebas, incluidos -dijo- miembros del propio New York Times.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

Recalcó que varios presidentes no se han sometido a evaluaciones similares, insinuando que las pruebas son demasiado exigentes y que no todos saldrían bien parados.

En ese contexto, acusó al diario neoyorquino de insistir en la narrativa de que él estaría "ralentizando" o perdiendo lucidez. Para Trump, son afirmaciones deliberadamente falsas y buscan perjudicarlo políticamente.

"Yo sabré cuándo estoy «ralentizando», ¡pero no es ahora!", expresó.

Trump calificó esos informes de "sediciosos" y "traicioneros", creados solo con el fin de difamar y menospreciar al presidente de Estados Unidos.

"Son verdaderos enemigos del pueblo, y deberíamos hacer algo al respecto", advirtió.

También criticó la cobertura del New York Times sobre procesos electorales relacionados con su figura, asegurando que el periódico ha publicado reportes inexactos por los que se habría visto obligado a disculparse, aunque no especificó cuándo ocurrió.

Según Trump, "lo mejor que le podría pasar al país" sería que el rotativo dejara de existir, por considerarlo una "fuente horrible, sesgada y falsa".

El texto concluyó con su habitual consigna política: "¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!".

Con esta nueva ofensiva retórica, Trump vuelve a posicionarse en confrontación directa con uno de los medios más influyentes del país, en un momento en que su estado de salud y su agudeza mental han sido objeto de debate público, impulsado tanto por comentarios de adversarios políticos como por reportajes de prensa.

La semana pasada, el médico de la Casa Blanca aseguró que el presidente "se mantiene con excelente salud en general" a sus 79 años.

"Las imágenes cardiovasculares del presidente Trump son perfectamente normales", difundió un memorándum enviado por Sean P. Barbabella a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavit.

"No hay evidencia de estrechamiento arterial que impida el flujo sanguíneo, o anormalidades en el corazón o vasos sanguíneos principales. Las cavidades cardíacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos sanguíneos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación ni obstrucción", detalló el reporte.

Sobre la naturaleza del examen, Barbabella aclaró que el propósito era preventivo: "identificar problemas de forma temprana, confirmar la salud general y garantizar que mantenga la vitalidad y el funcionamiento a largo plazo".

El memorándum fue publicado luego de que Trump anunciara que haría público su examen físico luego de que se filtrase que en octubre fue sometido a una resonancia magnética.

"Solo fue una resonancia magnética. ¿Qué parte del cuerpo? No era el cerebro, porque hice una prueba cognitiva y la saqué sobresaliente", dijo ante periodistas.

En julio pasado, Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, tras someterse a exámenes médicos debido a hinchazón en las piernas y moretones en las manos.

Leavitt dijo en ese entonces que los estudios, incluyendo una ecografía, revelaron que se trata de una condición benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años.

"No hay señales de trombosis venosa profunda ni de enfermedades arteriales", aclaró.

El presidente, de 79 años, también fue evaluado con un electrocardiograma, que mostró un corazón estructuralmente sano y en buen funcionamiento.

"No se detectó insuficiencia cardiaca, daño renal ni enfermedades sistémicas", añadió Leavitt, quien intentó restarle importancia al asunto.

Respecto a los moretones observados en las manos de Trump, la vocera explicó que son "irritaciones menores" causadas por los frecuentes apretones de manos y el uso habitual de aspirina como parte de su régimen cardiovascular.