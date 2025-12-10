Cárcel en Nebraska se convertirá en centro de detención de alta seguridad de ICE

Vídeos relacionados:

La prisión estatal de mínima seguridad conocida como Work Ethic Camp, en McCook (Nebraska), será reemplazada por un centro de detención de alta seguridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con 300 plazas, una reconversión decidida por las autoridades estatales en el marco de la ampliación de capacidad de detención ligada a la campaña nacional del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

Según un reportaje publicado por The New York Times, el Work Ethic Camp era la única prisión estatal de Nebraska dedicada exclusivamente a la rehabilitación, orientada a delincuentes no violentos cerca del final de sus condenas, con asesoramiento, educación y formación laboral para facilitar el retorno a la comunidad.

Eso cambió este otoño, cuando el estado anunció su sustitución por el nuevo centro de ICE, con una misión distinta y un nuevo nombre: “The Cornhusker Clink”.

Antes de la reconversión, era común ver a reclusos realizando trabajos comunitarios (pavimentación, mantenimiento de cementerios, retiro de luces navideñas, corte de césped de instalaciones escolares), además de asistir a clases en una universidad comunitaria; incluso se exhibieron obras de 13 reclusos en una galería de arte durante el verano, de acuerdo con el texto.

El estado ha gastado hasta casi dos millones de dólares en la remodelación del recinto, añadiendo alambre de púas sobre las vallas y sensores para detectar fugas, según el reporte.

En cuanto al acuerdo económico, se indica que el gobernador Jim Pillen sostuvo que el arreglo reportará alrededor de 14 millones de dólares anuales tras cubrir costos operativos.

Además, el texto señala que el contrato contempla que ICE pague a Nebraska una cuota única de 5,9 millones de dólares para renovaciones y pagos mensuales de 2,5 millones durante un periodo contractual de dos años.

Reacciones en McCook: apoyo, dudas y temor al impacto local

Parte de los residentes de McCook expresó apoyo a la nueva instalación por considerar que contribuye a la agenda federal y podría generar entre 50 y 60 empleos.

Otros, aunque respaldan la postura de Trump sobre inmigración, dijeron preferir el modelo anterior, por sus vínculos comunitarios y enfoque rehabilitador.

Funcionarios locales también manifestaron preocupación por el posible impacto logístico si se trasladan cientos de detenidos a través del pequeño aeropuerto de la ciudad, que —según el texto— tiene un solo empleado a tiempo completo.

Trece residentes y un exlegislador estatal demandaron al gobernador, argumentando que la Legislatura había designado y financiado las instalaciones con el fin de rehabilitar a reclusos estatales y que Pillen no tenía autoridad para cambiar ese propósito. En octubre, un juez rechazó conceder una orden judicial solicitada por los demandantes.

El texto añade que funcionarios de McCook afirmaron que no fueron informados con antelación sobre la decisión del estado y que tampoco se les indicó si la ciudad recibirá ingresos por el acuerdo con ICE.

Expansión de la capacidad de detención

Según la información, la administración Trump, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de deportar a un millón de personas en el año, buscó ampliar la capacidad de detención y tomó la medida inusual de procurar espacio en prisiones estatales, con acuerdos en Indiana, Luisiana, Florida y Nebraska, estados con gobernadores republicanos dispuestos a colaborar.

En este caso, la instalación comenzó a albergar detenidos a principios de noviembre y, hasta el momento descrito, había alojado unos 28 hombres de media por día.

En los últimos meses del Work Ethic Camp se alojaban alrededor de 186 hombres. Tras el cierre, cerca de 100 fueron trasladados a centros aún menos restrictivos con posibilidad de salir a diario para trabajar; 10 fueron liberados (algunos en libertad condicional o bajo supervisión), y 76 fueron enviados a instalaciones más seguras, la mayoría a la Penitenciaría Estatal de Nebraska en Lincoln.