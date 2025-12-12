"La jaba de la discordia": Envía paquete a Cuba desde Miami y la relación acaba mal

Una cubana residente en Estados Unidos envió a su familia en Cuba un pequeño paquete con cosas que consideró les podían ser de utilidad. Sin embargo, a los pocos días recibió una llamada que la dejó sorprendida.

El envío era para varios familiares y entre ellos estaba un "paquetico especial" para su tía. Llevaba 20 dólares, ropa interior, "unas chancletas que ella misma pidió", y unas jabas de Arroz Royal, que son populares en Miami por su durabilidad, ideales para hacer las compras de mercados agropecuarios en Cuba por ser de tela de saco.

A la tía no le gustó el regalo y reclamó a su sobrina en Miami cómo había podido enviar semejante cosa reciclada. "No me envíes más regalos así, o para la próxima manda las jabas llenas".

La historia fue contada por la sobrina, en un video compartido en redes sociales por el perfil de Instagram @simplementes_cubanos. No se revela el nombre de las mujeres implicadas en este caso, que es una queja más común de lo que muchas personas imaginan.

La sobrina recibió numerosos consejos de los internautas, entre ellos, una persona señaló: "Dale las gracias a tu tía, ella misma te liberó del peso que representa enviar paquetes a Cuba".