Fracasa nuevo intento demócrata de destituir a Trump en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este viernes un nuevo intento de destituir al presidente Donald Trump, al desestimar una resolución de impeachment promovida por el congresista demócrata Al Green, que volvió a quedar sin respaldo mayoritario incluso dentro de su propio partido.
La votación concluyó con 237 legisladores a favor de archivar la resolución y 140 en contra, mientras 47 demócratas votaron “presente”, una señal del escaso consenso interno para avanzar en un proceso de destitución, reportó la agencia de noticias AP.
Se trata del segundo revés en lo que va de año para Green, quien ya había impulsado sin éxito una medida similar en junio.
Antes de la votación, el liderazgo demócrata en la Cámara evitó respaldar abiertamente la iniciativa.
En un comunicado, el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, y sus adjuntos defendieron que el impeachment es un mecanismo constitucional “sagrado” que requiere investigaciones exhaustivas, las cuales —según afirmaron— no se han realizado.
Pese a ello, no llamaron a votar en contra y optaron por abstenerse.
Green justificó su propuesta alegando que Trump ha incurrido en “altos crímenes y delitos menores” durante su segundo mandato.
La resolución más reciente lo acusaba de amenazar a legisladores demócratas tras la difusión de un video en redes sociales dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas.
En junio, el congresista había promovido otro impeachment por supuestamente eludir al Congreso tras ataques a instalaciones nucleares iraníes.
Desde el bloque republicano, la iniciativa fue desestimada como un ataque político sin fundamento.
La cuenta oficial en X del Partido Republicano en la Cámara baja celebró la derrota del procedimiento y acusó a los demócratas de recurrir a maniobras “desesperadas” para obstaculizar la agenda presidencial.
Trump fue sometido a juicio político en dos ocasiones durante su primer mandato, en 2019 y 2021, y en ambos casos resultó absuelto por el Senado.
Mientras tanto, republicanos han advertido que el tema podría volver a escena si los demócratas recuperan la mayoría legislativa, aunque los propios líderes demócratas insisten en que no existe un plan inmediato para impulsar un nuevo proceso sin una investigación previa.
Preguntas frecuentes sobre el intento fallido de destitución de Donald Trump
¿Por qué fracasó el intento de destitución de Donald Trump en la Cámara de Representantes?
El intento de destitución de Trump fracasó debido a la falta de consenso dentro del Partido Demócrata, ya que 237 legisladores votaron a favor de archivar la resolución de impeachment y 140 en contra. Además, 47 demócratas votaron "presente", lo que refleja el escaso apoyo interno para avanzar en el proceso de destitución. El liderazgo demócrata no respaldó abiertamente la iniciativa, argumentando que no se han realizado investigaciones exhaustivas, lo cual es necesario para un impeachment.
¿Qué acusaciones se hicieron contra Donald Trump en el reciente intento de impeachment?
El congresista demócrata Al Green acusó a Trump de incurrir en "altos crímenes y delitos menores" durante su segundo mandato. La resolución más reciente lo acusaba de amenazar a legisladores demócratas tras la difusión de un video dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento anterior, Green había acusado a Trump de eludir al Congreso tras ataques a instalaciones nucleares iraníes. Estas acusaciones, sin embargo, no lograron el respaldo necesario para avanzar con el proceso de destitución.
¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Republicano ante el intento de destitución de Trump?
El Partido Republicano desestimó la iniciativa como un ataque político sin fundamento. La cuenta oficial del Partido Republicano en la Cámara baja celebró la derrota del procedimiento de impeachment y acusó a los demócratas de recurrir a maniobras "desesperadas" para obstaculizar la agenda presidencial de Trump.
¿Qué impacto podría tener este intento fallido de impeachment en las elecciones legislativas de 2026?
Los republicanos han advertido que el tema podría volver a escena si los demócratas recuperan la mayoría legislativa. Sin embargo, los propios líderes demócratas insisten en que no existe un plan inmediato para impulsar un nuevo proceso sin una investigación previa. Este suceso puede influir en la percepción pública de ambos partidos, y en cómo aborden los temas de corrupción y costo de vida de cara a las elecciones legislativas de 2026.
