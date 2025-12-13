Más de 10,000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Los Ángeles desde junio

Vídeos relacionados:

En una operación considerada una de las más amplias del año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la detención de más de 10,000 inmigrantes indocumentados en el área metropolitana de Los Ángeles desde junio, a pesar de los disturbios y protestas contra las redadas de ICE.

De acuerdo con el DHS, las polémicas operaciones fueron “un éxito” a pesar de la oposición de grupos que intentaron obstruir los arrestos, informó Fox News.

Las detenciones se llevaron a cabo en varias zonas de la ciudad santuario, cuyas autoridades respaldaban a los migrantes e intentaron limitar la cooperación de las entidades locales con los servicios migratorios.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió las polémicas redadas argumentando que entre los arrestados se encuentran inmigrantes con antecedentes graves provenientes de diversos países, incluidos Cuba, México, Irán, Kenia y Armenia.

El DHS destacó varios casos emblemáticos como el de René Reyes-Miranda, de origen cubano, con condenas por agresión sexual a un menor, acoso, posesión de cocaína y robo.

También la de Juan Carlos Tamayo, mexicano, con historial por homicidio y múltiples intentos de asesinato, y el del iraní Alireza Hashemi, condenado por violación, violencia doméstica y robo.

Además, mencionaron los arrestos de Ambartsoum Pogosium y Akop Jack Kantrozyan, ambos armenios, con antecedentes por secuestro, fraude e intento de homicidio.

Según el DHS, las operaciones continuaron activas incluso durante los disturbios registrados en junio, cuando manifestantes atacaron edificios públicos y vehículos oficiales en zonas de Compton y el centro de Los Ángeles.

El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido una política de mano dura contra la inmigración irregular, lo que ha generado enfrentamientos con las autoridades californianas, incluido el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Newsom firmó leyes que restringen las redadas de ICE en escuelas, hospitales y tribunales, y prohibió que los agentes federales usen máscaras durante sus operaciones.