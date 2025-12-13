Administración Trump comparte con ICE nombres de todos los viajeros aéreos en EE.UU. para detectar personas deportables

Vídeos relacionados:
La administración del presidente Donald Trump amplió el uso de datos de pasajeros al compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los nombres de todos los viajeros aéreos en Estados Unidos, una práctica destinada a identificar y detener a personas sujetas a deportación directamente en los aeropuertos.
Según reveló el diario The New York Times, desde marzo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha estado entregando listas de viajeros a ICE varias veces por semana, lo que permite a esa agencia cruzar datos y desplegar agentes en terminales aéreas para efectuar detenciones.
El mecanismo consiste en cotejar los nombres de los pasajeros con bases de datos de personas con órdenes de deportación.
Aunque no se precisó cuántos arrestos se han producido por esta vía, un exfuncionario de ICE aseguró que en su región el 75 % de los casos señalados por el programa terminó en detenciones, indicó el reporte.
Entre los casos citados figura el de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria de 19 años arrestada el 20 de noviembre en el aeropuerto Logan de Boston cuando intentaba abordar un vuelo para sorprender a su familia en Texas. Dos días después fue deportada a Honduras.
La revelación coincide con el discurso oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya secretaria, Kristi Noem, proclamó “avances históricos” en el control migratorio.
Lo más leído hoy:
Según sus cifras, desde el 20 de enero de 2025 más de 2,5 millones de migrantes irregulares han salido del país, incluidos 605,000 deportados y 1,9 millones que se marcharon voluntariamente.
Noem atribuyó estos resultados a un giro radical respecto a la administración anterior y afirmó que el presidente Trump ha devuelto a DHS a sus “misiones centrales”, asegurando lo que describió como “la frontera más segura de la historia”.
El uso masivo de datos de pasajeros se suma a otras iniciativas que endurecen el control migratorio y amplían la vigilancia estatal, en un contexto de crecientes críticas por el impacto de estas políticas en derechos civiles, privacidad y debido proceso, especialmente cuando las detenciones se producen sin previo aviso en espacios como aeropuertos y durante viajes internos.
ICE ha invertido más de 1,400 millones de dólares en contratos con empresas tecnológicas para fortalecer su capacidad de vigilancia, incluyendo sistemas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y software para hackear teléfonos móviles.
Asimismo, implementará un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Signal Labs para rastrear y analizar la actividad de usuarios en redes sociales.
Este sistema identificará a inmigrantes a través de publicaciones, imágenes, ubicaciones y características personales visibles en fotos o videos. Además, el software puede detectar tendencias, identificar rasgos físicos y generar alertas automáticas para el ICE.
La implementación de este sistema de IA podría facilitar la localización y captura de inmigrantes, incluso de aquellos sin antecedentes penales o registros previos en los sistemas del Gobierno.
Además, puede llevar a detenciones y deportaciones más rápidas, aumentando la presión sobre comunidades inmigrantes que ya enfrentan un clima de vigilancia y temor.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de la Administración Trump
¿Cómo utiliza la Administración Trump los datos de pasajeros aéreos para identificar inmigrantes deportables?
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comparte con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las listas de pasajeros aéreos en EE.UU. varias veces por semana. Este intercambio de datos permite a ICE cruzar información con sus bases de datos para identificar y detener a personas con órdenes de deportación en los aeropuertos. Esta práctica ha generado preocupación por el impacto en los derechos civiles y la privacidad de los viajeros.
¿Cuántas deportaciones ha llevado a cabo la Administración Trump en su segundo mandato?
Desde enero de 2025, más de 605,000 migrantes han sido deportados y 1,9 millones se han autodeportado. La administración Trump ha realizado casi 6,000 vuelos de deportación en su segundo mandato, marcando un aumento significativo en comparación con años anteriores. Esta política ha sido acompañada por una intensificación del control fronterizo y el uso de tecnología avanzada para la vigilancia.
¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias de Trump en los derechos civiles de los inmigrantes?
Las políticas migratorias de la administración Trump han sido criticadas por su impacto negativo en los derechos civiles de los inmigrantes. Detenciones sin previo aviso, en lugares públicos como aeropuertos, y la implementación de tecnologías de vigilancia han generado un clima de temor entre las comunidades inmigrantes. Estas prácticas han sido señaladas por organizaciones defensoras de derechos humanos como una violación del debido proceso y de la privacidad.
¿Qué es la aplicación CBP Home y cómo se relaciona con las autodeportaciones?
La aplicación CBP Home, lanzada en marzo de 2025, permite a inmigrantes en situación irregular notificar su intención de salida voluntaria de EE.UU. La aplicación ofrece un vuelo gratuito de regreso a su país de origen y un bono de 1,000 dólares al confirmar la salida. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para fomentar las autodeportaciones y reducir los costos asociados con las deportaciones forzosas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.