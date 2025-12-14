TSA e IRS alimentan a ICE con datos de viajeros e impuestos para una “cacería total” de inmigrantes en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

Estados Unidos ha activado una red de vigilancia sin precedentes contra los inmigrantes indocumentados. Documentos internos revelan que dos pilares del gobierno federal —la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS)— están proporcionando datos personales directamente a ICE para fortalecer una estrategia de deportación masiva.

TSA, Secure Flight y la entrega de datos de todos los viajeros

Bajo la normativa federal del programa Secure Flight, las aerolíneas deben recopilar nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos sensibles de cada pasajero, y enviarlos a la TSA para un cruce automático con listas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los propios avisos de privacidad del programa detallan que esa información puede compartirse con otras agencias de seguridad cuando lo permitan las reglas del DHS. Lo que hasta ahora no se sabía es hasta dónde llegaba ese intercambio.

Programa secreto: TSA envía a ICE listas completas de pasajeros

Según documentos citados por The New York Times, desde marzo la TSA entrega a ICE, varias veces por semana, listas completas de todos los viajeros que pasarán por aeropuertos estadounidenses.

El objetivo: compararlas con la base de personas con órdenes finales de deportación.

El DHS ha reconocido que esta práctica es una “extensión” de acuerdos previos y ha dejado claro el foco político de la operación: impedir que inmigrantes indocumentados vuelen dentro del país, salvo para “autodeportarse”.

Lo más leído hoy:

IRS–ICE: datos fiscales y direcciones para acelerar deportaciones

El 7 de abril de 2025, el IRS firmó un Memorándum de Entendimiento con ICE que permite a inmigración solicitar nombres, direcciones y ciertos datos fiscales de personas con órdenes de expulsión o bajo investigación por violaciones migratorias.

Expertos señalan que el acuerdo rompe con la histórica confidencialidad fiscal en Estados Unidos. Además, partes del documento permanecen censuradas, por lo que no se conoce el alcance completo del flujo de información hacia ICE.

Cómo se conectan las bases de datos para rastrear migrantes

Los documentos del programa Secure Flight describen una base de datos diseñada para cruzarse automáticamente con otros sistemas del DHS. Esto permite que la TSA y ICE combinen: listados actualizados de viajeros, bases de datos de deportación, y ahora también direcciones y registros tributarios obtenidos gracias al acuerdo con el IRS.

El resultado es un sistema de localización altamente preciso que crea “leads” de detención en aeropuertos y entrega a ICE un mapa casi completo de movimientos y domicilios de inmigrantes con órdenes de deportación.

No existe forma de evitar totalmente ese rastreo si compras un billete, pero sí de reducir el peligro y prepararte mejor.​

Riesgos al volar

TSA comparte de forma periódica con ICE los nombres y datos de todos los viajeros, lo que ya ha derivado en detenciones en aeropuertos de personas con órdenes de deportación o viejos casos migratorios.​

El objetivo declarado del gobierno es que quienes no tienen estatus legal solo usen el avión para salir del país, lo que convierte al sistema en un mecanismo de presión e intimidación.​

Cómo reducir riesgos

Antes de volar, consulta con un abogado u organización de apoyo para saber si tienes orden final de deportación, casos abiertos o antecedentes que te pongan en el punto de mira. Prepara un plan de emergencia (contactos, documentos básicos, instrucciones a tu familia) por si te detienen.​

Si aun así decides viajar en avión, usa un documento aceptado por TSA y coherente con el billete, pero ten claro que mostrar un pasaporte extranjero u otro ID puede confirmar que no eres ciudadano o residente sin impedir el cruce de datos con ICE.​

Alternativas y derechos

Cuando sea posible, colectivos recomiendan priorizar transporte terrestre en trayectos interiores y evitar zonas cercanas a la frontera y estados muy colaboracionistas con ICE, donde los controles son más frecuentes.​

En aeropuertos dentro del país, si te aborda ICE o policía, conservas derechos básicos: puedes guardar silencio, pedir un abogado y no firmar documentos sin asesoría; varias organizaciones ofrecen guías “Conozca sus derechos” específicas para estas situaciones.