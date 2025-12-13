ICE arresta a otro cubano con múltiples antecedentes penales en Nueva Orleans

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) reportó la detención en Nueva Orleans del cubano Miguel Alcántara González.

Alcántara González tiene antecedentes penales por asalto sexual, introducir contrabando en prisión, asalto agravado, fraude y una ofensa con arma, detalló ICE New Orleans.

Se trata del segundo cubano de que se tiene noticia arrestado como parte de la operación Catahoula Crunch.

El pasado 5 de diciembre se conoció de la detención de Jorge Vierra Serrano en una publicación en la red social X, acompañada de un video del arresto, que encabezó con la frase: “Otro violador encerrado”.

En las imágenes, efectivos de agencias federales vestidos de civil conducen al cubano, esposado y con grilletes en los tobillos.

Según la información oficial, Vierra Serrano ha sido condenado por violación con uso de la fuerza y robo con allanamiento de morada en Luisiana. Tras su detención, está siendo procesado para ser deportado.

Catahoula Crunch

Ya más de 100 personas han sido detenidas en el operativo Catahoula Crunch desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE) en Nueva Orleans.

En la primera semana del operativo del gobierno de Trump, los agentes fronterizos arrestaron a 111 personas, informó este viernes Telemundo.

Los arrestos son menores comparados con otros operativos, como las 400 detenciones de la ofensiva migratoria de cinco días en Charlotte, Carolina del Norte, según datos oficiales.

La ofensiva de ICE en la ciudad sureña ha dejado calles vacías, estacionamientos semivacíos y la ausencia casi total de trabajadores hispanos en zonas comerciales, reflejando el temor que se ha apoderado de la comunidad inmigrante desde que comenzó el operativo migratorio.

La presión policial y la presencia de agentes federales -incluyendo ICE, Patrulla Fronteriza y autoridades estatales- han provocado que miles de residentes eviten salir de sus casas, mientras los primeros arrestos ya se han reportado en la ciudad y los suburbios cercanos.