Secretaria de Seguridad de EE.UU. culpa a sus subordinados de no cumplir con las cuotas de arrestos

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. Kristi Noem estaría culpando a sus subordinados las cuotas de arrestos de migrantes y socavar sus relaciones con Trump.

Según dijeron a NBC dos funcionarios del DHS con conocimiento directo del asunto, Noem y su mano derecha, Corey Lewandowski, culpan del incumplimiento de las cuotas al director interino de ICE, Todd Lyons, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.

Sin embargo, recientemente la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, elogió el trabajo de Noem.

“Todo el equipo de inmigración del presidente Trump está de acuerdo en lo que respecta a la puesta en práctica de la agenda del presidente y los resultados hablan por sí mismos: la frontera es segura y las deportaciones siguen aumentando”, dijo.

Lyons habría respondido a las acusaciones culpando a su vez a Lewandowski de cualquier decisión relacionada con los centros de detención, rechazando cualquier implicación de que fuera culpa suya que no hubiera más espacio para detener a los inmigrantes.

Scott, por su parte, habría sido excluido de las conversaciones sobre las operaciones de CBP en las principales ciudades de Estados Unidos, así como de las reuniones sociales en las que han participado otros altos cargos de DHS, explica NBC, quien asegura que sus superiores del DHS le han advertido que pronto podría quedarse sin trabajo

ICE estaría arrestando a menos de 1,000 personas al día como promedio, un número muy por debajo del objetivo diario de 3,000 personas fijado en mayo por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, precisa la información.

Este viernes, Noem aseguró que “bajo el liderazgo del presidente Trump” el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está desmantelando el crimen organizado transnacional, deteniendo el ingreso de drogas mortales y frenando la inmigración ilegal, devolviendo la "cordura" al sistema migratorio y protegiendo la infraestructura crítica de Estados Unidos frente a ciberataques.

"El pueblo estadounidense confía en que el DHS se mantendrá siempre alerta, ágil y receptivo. Nunca cederemos, nunca flaquearemos y nunca retrocederemos", añadió.

Un segundo tuit acompañó su mensaje, esta vez expresando gratitud por haber comparecido ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

"El DHS seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", subrayó.

Las publicaciones de Noem llegan tras una audiencia especialmente tensa en el Congreso, donde la funcionaria compareció ante un subcomité para discutir amenazas globales a la seguridad nacional.

Durante su intervención, avivó el debate migratorio al afirmar que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza "están haciendo el trabajo de Dios", declaración celebrada públicamente por ICE.

Noem arremetió contra quienes critican las deportaciones y las operaciones de control migratorio, acusándolos de "defender a personas que violan la ley" y de poner en riesgo a los agentes.