Más control para quienes viajen a EEUU: CBP planea exigir selfies para verificar la salida del país

Viajar legalmente a Estados Unidos podría implicar pronto un nuevo requisito: tomarse un selfie al momento de abandonar el país.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) propuso formalmente que los visitantes extranjeros deban enviar una fotografía facial como prueba de que efectivamente salieron del territorio estadounidense y cumplieron con las condiciones de su estadía.

La iniciativa fue publicada esta semana en el Registro Federal y forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al sistema de control migratorio, alineado con las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump para reforzar la supervisión de viajeros internacionales, especialmente aquellos que ingresan sin visa tradicional.

El selfie como prueba de salida del país

Según la propuesta, los viajeros podrían verse obligados a tomarse una fotografía tipo selfie al salir de Estados Unidos para demostrar que abandonaron el país conforme a los requisitos del formulario I-94, documento que registra electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos extranjeros.

CBP plantea lanzar un programa piloto de auto-reporte de salida, conocido como Voluntary Self-Reporting of Exit (VSRE), cuyo objetivo es automatizar por completo el proceso del I-94 y trasladar al propio viajero la responsabilidad de confirmar su salida.

Esta nueva función estaría disponible dentro de la aplicación móvil CBP Home, o de la plataforma que la reemplace, y permitiría enviar tres elementos clave: los datos biográficos del pasaporte, una imagen facial tomada en el momento, y la ubicación geográfica en tiempo real.

La agencia aclara que, aunque el uso de la herramienta sería voluntario, el envío de una imagen facial sería obligatorio para completar el proceso. En otras palabras, no habría confirmación de salida sin selfie.

Verificación biométrica y registro oficial de la salida

Para garantizar que la fotografía sea auténtica, CBP utilizaría tecnología de geolocalización para confirmar que el viajero se encuentra fuera de Estados Unidos, así como sistemas de detección en vivo que permitan verificar que la imagen fue tomada en ese instante y no cargada desde la galería del teléfono.

La evidencia de salida quedaría almacenada en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS) y podría ser utilizada posteriormente por oficiales migratorios en caso de dudas sobre una estadía previa o un posible exceso de tiempo permitido.

Actualmente, los visitantes ya no completan formularios I-94 o I-94W en papel, ya que estos registros se generan de forma electrónica.

Sin embargo, CBP busca ahora que la confirmación de salida quede directamente en manos del viajero mediante este mecanismo digital basado en datos biométricos.

Cambios para quienes viajan con autorización ESTA

Las modificaciones no se limitan al momento de salida del país.

CBP también propone actualizar el sistema de solicitud del ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), utilizado por ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP).

Entre los cambios principales figura la obligación de subir una selfie al momento de solicitar el permiso, además de la fotografía de la página biográfica del pasaporte.

Esta exigencia aplicaría tanto a quienes gestionen su solicitud de forma personal como a terceros, como agencias de viajes o intermediarios.

Según Aduanas, estas imágenes servirían para verificar que la persona que solicita la autorización es realmente el titular del pasaporte presentado, una medida que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir el fraude y fortalecer la verificación de identidades.

Adiós al sitio web del ESTA: todo pasará por una app móvil

Como parte del mismo paquete de reformas, CBP también planea eliminar la opción de solicitar el ESTA a través de su página web y centralizar todo el proceso en una aplicación móvil exclusiva.

La agencia justifica esta decisión por los problemas detectados en el sistema actual, incluyendo imágenes de baja calidad y el uso de sitios web fraudulentos que cobran tarifas innecesarias a los viajeros.

La nueva plataforma móvil, según CBP, permitiría agilizar los trámites y mejorar la seguridad de las solicitudes.

Este cambio implicaría que el proceso de autorización dependería de dispositivos compatibles con funciones avanzadas de verificación biométrica, lo que podría limitar el acceso a algunos usuarios.

Un contexto de endurecimiento previo

Estas propuestas se enmarcan en un giro más amplio de la política migratoria estadounidense.

Esta semana la administración de Donald Trump publicó otra iniciativa que endurece significativamente los controles sobre turistas extranjeros, incluyendo a quienes ingresan bajo el VWP.

Ese plan, difundido el 10 de diciembre en el Registro Federal, introduce como requisito obligatorio la entrega de información sobre redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años, tanto para solicitantes de visa como para viajeros que usan el ESTA.

La medida responde a la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, titulada "Protección de Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".

Según el documento oficial, CBP incorporará las redes sociales como un elemento obligatorio del formulario ESTA, lo que afectaría a millones de potenciales visitantes.

Además de los perfiles en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok o LinkedIn, el nuevo formulario exigiría una recopilación inédita de datos personales y familiares, incluidos números de teléfono, correos electrónicos históricos, direcciones IP, metadatos de fotografías y datos biométricos como imagen facial, huellas dactilares, iris e incluso ADN en ciertos casos.

Evaluación automatizada y críticas

La información recopilada sería analizada mediante sistemas automatizados e inteligencia artificial, con el objetivo de detectar patrones sospechosos, vínculos con grupos extremistas o posibles actividades delictivas, según fuentes del DHS.

Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que estas políticas podrían derivar en vigilancia excesiva, decisiones subjetivas y autocensura preventiva entre viajeros extranjeros, ante el temor de que publicaciones críticas, satíricas o malinterpretadas influyan en la aprobación de permisos de viaje.

Lo que sigue

Por ahora, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada. Todas se encuentran en un período de comentarios públicos de 60 días, con fecha límite hasta el 9 de febrero de 2026, conforme a la Ley de Reducción de Trámites.

Las opiniones pueden enviarse al correo CBP_PRA@cbp.dhs.gov.

Si se implementan, estas medidas podrían entrar en vigor en 2026 y transformar radicalmente la forma en que millones de personas ingresan y salen de Estados Unidos, consolidando una frontera cada vez más digital, donde la identidad biométrica y la huella en línea acompañan al viajero mucho más allá del aeropuerto.