Más control para quienes viajen a EEUU: CBP planea exigir selfies para verificar la salida del país

Vídeos relacionados:
Viajar legalmente a Estados Unidos podría implicar pronto un nuevo requisito: tomarse un selfie al momento de abandonar el país.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) propuso formalmente que los visitantes extranjeros deban enviar una fotografía facial como prueba de que efectivamente salieron del territorio estadounidense y cumplieron con las condiciones de su estadía.
La iniciativa fue publicada esta semana en el Registro Federal y forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al sistema de control migratorio, alineado con las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump para reforzar la supervisión de viajeros internacionales, especialmente aquellos que ingresan sin visa tradicional.
El selfie como prueba de salida del país
Según la propuesta, los viajeros podrían verse obligados a tomarse una fotografía tipo selfie al salir de Estados Unidos para demostrar que abandonaron el país conforme a los requisitos del formulario I-94, documento que registra electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos extranjeros.
CBP plantea lanzar un programa piloto de auto-reporte de salida, conocido como Voluntary Self-Reporting of Exit (VSRE), cuyo objetivo es automatizar por completo el proceso del I-94 y trasladar al propio viajero la responsabilidad de confirmar su salida.
Esta nueva función estaría disponible dentro de la aplicación móvil CBP Home, o de la plataforma que la reemplace, y permitiría enviar tres elementos clave: los datos biográficos del pasaporte, una imagen facial tomada en el momento, y la ubicación geográfica en tiempo real.
Lo más leído hoy:
La agencia aclara que, aunque el uso de la herramienta sería voluntario, el envío de una imagen facial sería obligatorio para completar el proceso. En otras palabras, no habría confirmación de salida sin selfie.
Verificación biométrica y registro oficial de la salida
Para garantizar que la fotografía sea auténtica, CBP utilizaría tecnología de geolocalización para confirmar que el viajero se encuentra fuera de Estados Unidos, así como sistemas de detección en vivo que permitan verificar que la imagen fue tomada en ese instante y no cargada desde la galería del teléfono.
La evidencia de salida quedaría almacenada en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS) y podría ser utilizada posteriormente por oficiales migratorios en caso de dudas sobre una estadía previa o un posible exceso de tiempo permitido.
Actualmente, los visitantes ya no completan formularios I-94 o I-94W en papel, ya que estos registros se generan de forma electrónica.
Sin embargo, CBP busca ahora que la confirmación de salida quede directamente en manos del viajero mediante este mecanismo digital basado en datos biométricos.
Cambios para quienes viajan con autorización ESTA
Las modificaciones no se limitan al momento de salida del país.
CBP también propone actualizar el sistema de solicitud del ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje), utilizado por ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP).
Entre los cambios principales figura la obligación de subir una selfie al momento de solicitar el permiso, además de la fotografía de la página biográfica del pasaporte.
Esta exigencia aplicaría tanto a quienes gestionen su solicitud de forma personal como a terceros, como agencias de viajes o intermediarios.
Según Aduanas, estas imágenes servirían para verificar que la persona que solicita la autorización es realmente el titular del pasaporte presentado, una medida que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir el fraude y fortalecer la verificación de identidades.
Adiós al sitio web del ESTA: todo pasará por una app móvil
Como parte del mismo paquete de reformas, CBP también planea eliminar la opción de solicitar el ESTA a través de su página web y centralizar todo el proceso en una aplicación móvil exclusiva.
La agencia justifica esta decisión por los problemas detectados en el sistema actual, incluyendo imágenes de baja calidad y el uso de sitios web fraudulentos que cobran tarifas innecesarias a los viajeros.
La nueva plataforma móvil, según CBP, permitiría agilizar los trámites y mejorar la seguridad de las solicitudes.
Este cambio implicaría que el proceso de autorización dependería de dispositivos compatibles con funciones avanzadas de verificación biométrica, lo que podría limitar el acceso a algunos usuarios.
Un contexto de endurecimiento previo
Estas propuestas se enmarcan en un giro más amplio de la política migratoria estadounidense.
Esta semana la administración de Donald Trump publicó otra iniciativa que endurece significativamente los controles sobre turistas extranjeros, incluyendo a quienes ingresan bajo el VWP.
Ese plan, difundido el 10 de diciembre en el Registro Federal, introduce como requisito obligatorio la entrega de información sobre redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años, tanto para solicitantes de visa como para viajeros que usan el ESTA.
La medida responde a la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, titulada "Protección de Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".
Según el documento oficial, CBP incorporará las redes sociales como un elemento obligatorio del formulario ESTA, lo que afectaría a millones de potenciales visitantes.
Además de los perfiles en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok o LinkedIn, el nuevo formulario exigiría una recopilación inédita de datos personales y familiares, incluidos números de teléfono, correos electrónicos históricos, direcciones IP, metadatos de fotografías y datos biométricos como imagen facial, huellas dactilares, iris e incluso ADN en ciertos casos.
Evaluación automatizada y críticas
La información recopilada sería analizada mediante sistemas automatizados e inteligencia artificial, con el objetivo de detectar patrones sospechosos, vínculos con grupos extremistas o posibles actividades delictivas, según fuentes del DHS.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que estas políticas podrían derivar en vigilancia excesiva, decisiones subjetivas y autocensura preventiva entre viajeros extranjeros, ante el temor de que publicaciones críticas, satíricas o malinterpretadas influyan en la aprobación de permisos de viaje.
Lo que sigue
Por ahora, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada. Todas se encuentran en un período de comentarios públicos de 60 días, con fecha límite hasta el 9 de febrero de 2026, conforme a la Ley de Reducción de Trámites.
Las opiniones pueden enviarse al correo CBP_PRA@cbp.dhs.gov.
Si se implementan, estas medidas podrían entrar en vigor en 2026 y transformar radicalmente la forma en que millones de personas ingresan y salen de Estados Unidos, consolidando una frontera cada vez más digital, donde la identidad biométrica y la huella en línea acompañan al viajero mucho más allá del aeropuerto.
Preguntas frecuentes sobre los nuevos controles migratorios en Estados Unidos
¿Qué propone el CBP sobre los selfies para viajeros?
El CBP ha propuesto que los viajeros extranjeros se tomen un selfie al salir de Estados Unidos para confirmar su salida del país. Este requisito sería parte de un sistema de auto-reporte que busca automatizar el proceso de control de entradas y salidas de los extranjeros, asegurando que cumplan con el tiempo de estancia permitido.
¿Cómo afectarán los cambios al sistema ESTA a los viajeros?
Los cambios al sistema ESTA incluirán la obligación de subir una selfie al solicitar el permiso de viaje, además de la foto del pasaporte. CBP planea centralizar el proceso en una aplicación móvil, eliminando la opción de hacerlo a través de su sitio web, lo que podría limitar el acceso a usuarios sin dispositivos compatibles.
¿Qué medidas adicionales se proponen para el control migratorio?
Además de las selfies, se propone que los solicitantes de visa y los viajeros del ESTA proporcionen información sobre redes sociales, datos biométricos y otros datos personales. Estas medidas buscan detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, aunque han sido criticadas por organizaciones de derechos civiles por su potencial para llevar a una vigilancia excesiva.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a los extranjeros que exceden su tiempo de estadía?
Estados Unidos ha advertido a los extranjeros que, si exceden su tiempo de estadía, serán identificados y expulsados. Se les insta a utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse, ofreciendo incentivos como un boleto de avión gratuito y un bono de salida.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.