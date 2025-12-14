Trump admite que republicanos podrían perder elecciones legislativas de 2026

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump admitió el viernes que los republicanos podría perder las elecciones legislativas de medio término en 2026

“Incluso aquellos que tuvieron, ya sabes, una presidencia exitosa” han sufrido reveses, dijo Trump en una entrevista para The Wall Street Journal.

El líder del movimiento MAGA aseguró sin embargo que ha “creado la mayor economía de la historia. Pero puede que a la gente le lleve tiempo comprender todas estas cosas”.

“Todo ese dinero que está entrando en nuestro país está construyendo cosas ahora mismo: plantas de autos, IA, un montón de cosas. No puedo decirles cómo va a traducirse eso para el votante, lo único que puedo hacer es mi trabajo”, dijo.

Trump asegura que “los precios están en buena forma”.

“Veremos qué sucede. Deberíamos ganar. Pero, ya sabes, estadísticamente es muy difícil ganar. Sí, no tiene sentido”, concluyó.

Lo más leído hoy:

El senado de EE.UU. está controlado por los republicanos (53) por 45 demócratas y dos independientes, al igual que la cámara de representantes: 213 demócratas por 220 republicanos.

Sin embargo, las últimas y aplastantes victorias demócratas en elecciones como las de la alcaldía de Nueva York o Miami hacen pensar en un posible cambio en la disposición del poder legislativo.

El sábado se conoció que Trump enfrenta un creciente desgaste entre los votantes latinos que lo apoyaron en las últimas elecciones.

Según nuevos sondeos, uno de cada tres electores hispanos que lo respaldaron reconoce haberse arrepentido de su voto, reflejo del desencanto con su gestión económica y las promesas incumplidas.

Las encuestas fueron elaboradas por las organizaciones civiles Somos Votantes y Somos PAC, y presentadas durante una conferencia de prensa virtual.

Los resultados muestran que la mayoría de los votantes latinos responsabiliza al Partido Republicano por la frustración económica que atraviesan, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, el estancamiento de los salarios y el impacto negativo de los aranceles impuestos por la Administración Trump.