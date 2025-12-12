Convocan a voluntarios para probar fármaco cubano contra las secuelas del chikungunya

Vídeos relacionados:

El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, en Matanzas, anunció una convocatoria para incorporar voluntarios a un ensayo clínico destinado a evaluar el medicamento Jusvinza en pacientes con secuelas crónicas de chikungunya.

En una publicación en su página de Facebook, el centro informó que el estudio “forma parte del proyecto FENIK-2, liderado por el Hospital Faustino Hernández y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)”. Según explicó la institución, el objetivo del ensayo es “evaluar la seguridad y el efecto terapéutico del Jusvinza en pacientes con secuelas crónicas de chikungunya”.

El hospital detalló que la convocatoria está dirigida a personas de entre 19 y 80 años que hayan sido diagnosticadas con chikungunya y mantengan síntomas persistentes —como “dolores articulares, inflamación o rigidez matutina durante más de tres meses”— tras superar la enfermedad. “Los pacientes serán distribuidos en dos grupos: uno recibirá Jusvinza junto al tratamiento convencional y el otro continuará con la terapia estándar del MINSAP”, precisó el centro sanitario.

Asimismo, los responsables del estudio señalaron que el ensayo “se desarrolla bajo un diseño controlado, aleatorizado y con rigor metodológico”, y aseguraron que “todos los participantes recibirán atención médica especializada y seguimiento clínico”.

La convocatoria generó numerosas reacciones en redes sociales, con decenas de personas manifestando interés en participar o relatando los efectos prolongados del virus. “Apenas puedo caminar, tengo artritis y chikungunya crónico, ¿puedo ser candidata?”, escribió una usuaria. Otra aseguró que lleva “cuatro meses con rigidez, inflamación y calambres” y que no logra dormir del dolor.

Algunas personas afirmaron haber recibido el fármaco durante fases anteriores del estudio. “Les recomiendo a todas esas personas que están en la fase aguda con más de tres meses que se incorporen al estudio clínico... hemos tenido una mejoría extraordinaria, no tenemos dolores y podemos caminar”, comentó una, quien agradeció al equipo médico y describió el medicamento como “maravilloso”.

Sin embargo, también aparecieron voces críticas y escépticas. Algunos usuarios calificaron la investigación como “una prueba con conejillos de indias”, mientras otros lamentaron que “no haya ni analgésicos en las farmacias ni medicamentos básicos para el dolor”. Otros cuestionaron por qué el estudio no se extiende a provincias como La Habana, donde también hay numerosos casos de personas con secuelas.

La iniciativa del hospital matancero se suma al ensayo clínico anunciado por el gobierno cubano a inicios de diciembre, que evalúa el uso del Jusvinza —un péptido antiinflamatorio desarrollado por el CIGB— para tratar las secuelas articulares persistentes del chikungunya.

Según reportes oficiales, el estudio incluye a 120 pacientes entre 19 y 80 años, distribuidos en dos grupos de 60, y prevé “nueve dosis subcutáneas en seis semanas, administradas de forma ambulatoria u hospitalaria”. La investigación está a cargo de un equipo encabezado por la doctora Yudisay Reyes Pelier, especialista en Oncología y miembro del Grupo de Investigaciones Clínicas del CIGB.

El Jusvinza (CIGB-258) fue autorizado durante la pandemia de COVID-19 para tratar casos graves de inflamación sistémica. El director del CIGB, Dr. Eulogio Pimentel, ha defendido su seguridad y utilidad para enfermedades inflamatorias crónicas, aunque los resultados de sus aplicaciones anteriores no han sido publicados en revistas científicas internacionales revisadas por pares.

La convocatoria del Hospital Faustino Pérez refleja tanto el interés de la ciencia cubana por encontrar soluciones locales como las graves limitaciones estructurales del sistema sanitario. En Matanzas, como en el resto del país, la escasez de medicamentos, la falta de recursos diagnósticos y la precariedad hospitalaria agravan la situación de quienes sufren las secuelas del virus.

Mientras las autoridades promueven nuevos ensayos clínicos, muchos cubanos denuncian la imposibilidad de acceder a analgésicos o tratamientos básicos. “Estamos dispuestos a probar lo que sea, pero no hay ni paracetamol”, lamentó una internauta en los comentarios del hospital.

El chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha dejado un número creciente de pacientes con dolores crónicos en Cuba. Sin terapias específicas disponibles, el interés por el Jusvinza crece entre quienes buscan alivio, aunque su eficacia contra las secuelas post-virales aún no ha sido demostrada científicamente.

La ciencia cubana busca avanzar, pero la salud pública sigue esperando respuestas estructurales que vayan más allá de los ensayos clínicos y se traduzcan en mejoras reales para la población.