La primera mamá reborn de Cuba presenta a sus "niñas" en redes sociales

El fenómeno de los bebés reborn sigue ganando fuerza en redes sociales donde la creadora de contenidos Lumey (@lumeyreborn), se presenta como la primera mamá reborn en Cuba, lo que despierta curiosidad y debate entre los usuarios, porque su afición surge en medio de una crisis sin precedente en el país.
Un bebé reborn es una muñeca artesanal hecha de vinilo o silicona. Son diseñadas para parecer un recién nacido real, con características minuciosas como piel texturizada, venas visibles, peso similar al de un bebé y cabello injertado.
Estas piezas son consideradas obras de arte. Se utilizan para colección, en terapia emocional y también como juguetes de alta gama.
La mamá cubana reconoce que sus muñecas no son reborn hiperrealistas, pero confesó: "Las quiero porque me llenan de felicidad".
Lumey, madre de dos niños varones reales, de entre siete y diez años, comparte su pasión por este universo desde su casa en Cuba, donde ha creado un pequeño espacio dedicado a sus “bebés”: Hanny y Jazmín.
Las viste, peina y fotografía con esmero, compartiendo cada momento como si fueran parte de su familia. Asegura que esta afición no interfiere con la atención a sus hijos varones, quienes son su mayor alegría y apoyo en esta aventura creativa.
El perfil de la cubana va creciendo poco a poco, convirtiéndola en referente entre las comunidades de mamás reborn cubanas, un grupo pequeño pero más visible en redes sociales.
A nivel internacional, las llamadas madres reborn forman una comunidad extendida en países como Estados Unidos, España, México y Argentina. Son mayormente mujeres, aunque también hay hombres que cuidan y crían estas muñecas como si fueran hijos propios.
Muchas personas aseguran que esta práctica tiene un valor terapéutico profundo para sobrellevar la pérdida de un ser querido, aliviar la ansiedad o reconectar con la maternidad desde otro lugar emocional.
“Esto es un contenido bonito y sano”, afirma Lumey en uno de sus videos, convencida de que su pasión no busca reemplazar nada, sino reivindicar el poder del afecto y la imaginación en medio de las carencias cotidianas de Cuba.
Los videos de la cubana no están exentos de críticas. Muchas personas le cuestionan que dedique tanto cariño y recursos económicos a sus muñecas, “mientras hay bebés en Cuba que no reciben ese amor, ni tantos cuidados”.
