Subidón de precio de una moneda en la venta informal de divisas en Cuba

Vídeos relacionados:

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 16 de diciembre con una novedad destacada: sube el precio de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

Al amanecer de este martes, la MLC escala a los 300 CUP, lo que supone un aumento de cinco unidades en relación con el valor del día anterior.

A pesar de las predicciones, de momento la MLC no solo no ha desaparecido, sino que continúa demostrando una capacidad de supervivencia notable en medio de la crítica situación de la economía cubana.

En el caso del dólar y del euro, este 16 de diciembre no hay cambios en su cotización informal.

La moneda estadounidense permanece tasada en 440 CUP y la europea en 480 CUP por unidad, según revela este lunes el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

Tasa de cambio hoy 16/12/2025 - 6:05 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 300 CUP.

La MLC se niega a morir

Durante buena parte de 2025, la cotización informal de la Moneda Libremente Convertible cayó de forma notable frente al peso cubano, impulsada por la pérdida de confianza de la población, la ampliación del uso del dólar en efectivo y la disminución de productos en las tiendas estatales que operan en MLC.

Estos elementos alimentaron rumores persistentes sobre su inminente desaparición como medio de pago relevante en la economía cubana.

Sin embargo, a pesar de esas advertencias, la MLC no ha desaparecido, sino que ha demostrado una capacidad de supervivencia notable.

En los últimos días su valor en el mercado informal ha vuelto a subir, pese a alguna caída puntual.

Este repunte sorprende en un contexto donde el dólar y el euro siguen dominando las operaciones informales de compraventa.

Desde hace meses, elTOQUE advirtió que ese incremento puntual de la Moneda Libremente Convertible puede explicarse por varios factores: la limitada disponibilidad de dólares en efectivo, la necesidad de acceder a productos específicos que solo se comercializan en tiendas MLC, y una demanda estacional o coyuntural que ha impulsado su uso.

También influye el hecho de que, aunque en retroceso, la infraestructura de pagos en MLC sigue activa: muchas tarjetas bancarias mantienen saldo en esa moneda y todavía hay tiendas que la aceptan.

La MLC permanece, por tanto como un instrumento monetario ambiguo: en declive, pero aún funcional.

Su evolución reciente refleja la complejidad de la economía cubana, donde ninguna moneda parece estable, y donde incluso una que muchos daban por muerta, puede resurgir con fuerza inesperada.

Nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba

La pasada semana, el régimen cubano anunció la entrada en vigor, el próximo 17 de diciembre, del Decreto-Ley 113/2025, que legaliza y regula el uso interno del dólar, el euro y otras monedas extranjeras dentro de la economía nacional.

El nuevo marco jurídico crea un sistema de gestión, control y asignación de divisas que marca una ruptura con el “Ordenamiento Monetario” de 2021, al permitir que el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) autoricen transacciones en moneda extranjera.

Entre las principales medidas destacan:

-Se autoriza el uso del dólar y otras divisas en operaciones internas.

-Se crea la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD), un mecanismo que permitirá a empresas y particulares autorizados comprar divisas al Estado usando pesos cubanos.

-Se legalizan cuentas bancarias en divisas para Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.

-Las entidades no estatales solo podrán retener hasta el 80 % de sus ingresos en moneda dura; el resto deberá ser entregado al Estado.

-Se permiten pagos internos en dólares o euros, consolidando una economía dual donde el acceso a divisas será un privilegio regulado.Aunque el gobierno insiste en que es una medida “transitoria”, el decreto institucionaliza la dolarización parcial de la economía cubana y refuerza el control estatal sobre el flujo de divisas, profundizando la brecha entre quienes operan en dólares y quienes dependen del CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 16 de diciembre:

1 USD = 440 CUP.

5 USD = 2,200 CUP.

10 USD = 4,400 CUP.

20 USD = 8,800 CUP.

50 USD = 22,000 CUP.

100 USD = 44,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 480 CUP.

5 EUR = 2,400 CUP.

10 EUR = 4,800 CUP.

20 EUR = 9,600 CUP.

50 EUR = 24,000 CUP.

100 EUR = 48,000 CUP.

200 EUR = 96,000 CUP.

500 EUR = 240,000 CUP.