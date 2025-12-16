Remedios bajo el agua: fuertes lluvias provocan inundaciones, evacuaciones y zonas aisladas

Vídeos relacionados:

Las fuertes precipitaciones registradas desde la noche del jueves provocaron inundaciones y afectaciones en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara, donde dos personas tuvieron que ser evacuadas y la zona de Guanabanabo permanece incomunicada hasta el momento.

Según el reporte publicado en la página de Facebook NuestroRemedios, hasta las 10:30 a.m. de este viernes se habían acumulado importantes volúmenes de lluvia en varias localidades del municipio:

Remedios: 90.1 mm

Buenavista: 76.5 mm

Heriberto Duquesne: 74.0 mm

Zulueta: 50.4 mm

General Carrillo: 15.6 mm

Remates de Ariosa: 14.5 mm

Publicación de Facebook/NuestroRemedios

Las lluvias intensas provocaron anegamientos en zonas bajas, dificultades en el acceso a varias comunidades y el corte temporal de la comunicación terrestre con Guanabanabo.

Autoridades activan respuesta ante la emergencia

Las autoridades municipales informaron que se mantienen en intercambio constante con la población y en coordinación permanente con instancias provinciales, con el objetivo de garantizar recursos y apoyo ante la situación meteorológica.

De acuerdo con el parte , en el municipio se encuentran activadas todas las estructuras de respuesta, priorizando la protección de la vida humana y la atención inmediata a las posibles afectaciones en viviendas, infraestructura y servicios básicos.

Desde primeras horas de la mañana, las principales autoridades políticas y gubernamentales de Remedios realizan recorridos y evaluaciones de los daños ocasionados por las lluvias.

Llamado a la población

Las autoridades exhortaron a los residentes a mantenerse informados por los canales oficiales y a cumplir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

Las imágenes difundidas muestran un municipio con calles anegadas y acumulación de agua tras una noche marcada por lluvias persistentes, mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta ante el evento.

Más de 900 evacuados y dos comunidades aisladas tras inundaciones en Villa Clara

El pasado sábado 14 de diciembre, las inundaciones causadas en Villa Clara por las intensas lluvias obligaron a evacuar a más de 900 habitantes de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes.

Asimismo, debido a la ruptura de puentes permanecen aisladas las localidades de Larrondo y Mariana Grajales, esta última con cerca de dos mil habitantes, informó la oficialista Agencia Cubana de Noticias.