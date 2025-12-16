Remedios bajo el agua: fuertes lluvias provocan inundaciones, evacuaciones y zonas aisladas

Vídeos relacionados:
Las fuertes precipitaciones registradas desde la noche del jueves provocaron inundaciones y afectaciones en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara, donde dos personas tuvieron que ser evacuadas y la zona de Guanabanabo permanece incomunicada hasta el momento.
Según el reporte publicado en la página de Facebook NuestroRemedios, hasta las 10:30 a.m. de este viernes se habían acumulado importantes volúmenes de lluvia en varias localidades del municipio:
Remedios: 90.1 mm
Buenavista: 76.5 mm
Heriberto Duquesne: 74.0 mm
Zulueta: 50.4 mm
General Carrillo: 15.6 mm
Remates de Ariosa: 14.5 mm
Las lluvias intensas provocaron anegamientos en zonas bajas, dificultades en el acceso a varias comunidades y el corte temporal de la comunicación terrestre con Guanabanabo.
Autoridades activan respuesta ante la emergencia
Las autoridades municipales informaron que se mantienen en intercambio constante con la población y en coordinación permanente con instancias provinciales, con el objetivo de garantizar recursos y apoyo ante la situación meteorológica.
De acuerdo con el parte , en el municipio se encuentran activadas todas las estructuras de respuesta, priorizando la protección de la vida humana y la atención inmediata a las posibles afectaciones en viviendas, infraestructura y servicios básicos.
Desde primeras horas de la mañana, las principales autoridades políticas y gubernamentales de Remedios realizan recorridos y evaluaciones de los daños ocasionados por las lluvias.
Llamado a la población
Las autoridades exhortaron a los residentes a mantenerse informados por los canales oficiales y a cumplir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.
Las imágenes difundidas muestran un municipio con calles anegadas y acumulación de agua tras una noche marcada por lluvias persistentes, mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta ante el evento.
Más de 900 evacuados y dos comunidades aisladas tras inundaciones en Villa Clara
El pasado sábado 14 de diciembre, las inundaciones causadas en Villa Clara por las intensas lluvias obligaron a evacuar a más de 900 habitantes de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes.
Asimismo, debido a la ruptura de puentes permanecen aisladas las localidades de Larrondo y Mariana Grajales, esta última con cerca de dos mil habitantes, informó la oficialista Agencia Cubana de Noticias.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Remedios y Villa Clara
¿Cuáles son las localidades más afectadas por las inundaciones en Remedios?
Las localidades más afectadas en Remedios incluyen la cabecera municipal, Buenavista, Heriberto Duquesne y Zulueta. Estas zonas han experimentado acumulados significativos de lluvia, lo que ha provocado anegamientos y dificultades en el acceso a varias comunidades. La comunicación terrestre con Guanabanabo también ha sido interrumpida temporalmente debido a las inundaciones.
¿Qué medidas están tomando las autoridades en respuesta a las inundaciones en Villa Clara?
Las autoridades de Villa Clara han activado todas las estructuras de respuesta, con prioridad en la protección de la vida humana y la atención a posibles afectaciones en viviendas e infraestructuras. Se mantiene una comunicación constante con la población y se coordinan acciones con instancias provinciales para garantizar recursos y apoyo. Además, se han realizado evacuaciones en comunidades cercanas a la presa La Quinta debido al riesgo de inundaciones.
¿Cómo han afectado las lluvias a la infraestructura y servicios en Remedios?
Las lluvias intensas han provocado anegamientos en zonas bajas, interrupciones eléctricas y afectaciones en caminos rurales. También se han registrado crecidas súbitas en tramos bajos de la cuenca del Sagua la Chica, lo que ha generado dificultades en el acceso a varias comunidades y el corte temporal de la comunicación terrestre con ciertas áreas.
¿Cuál es el papel de la Defensa Civil en la actual emergencia en Villa Clara?
La Defensa Civil juega un papel crucial en la situación actual, coordinando acciones de evacuación y monitoreo de las condiciones meteorológicas. Han instado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir estrictamente las orientaciones emitidas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones. Además, colaboran con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.