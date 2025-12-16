"Aquí no se va a rendir nadie": Dice un Díaz-Canel exaltado mientras el país cae a pedazos

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a encender las redes sociales con un nuevo discurso durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), al afirmar que “aquí no se va a rendir nadie”. El mensaje, difundido por las cuentas oficiales de la Presidencia en X insistió en la necesidad de mantener viva la Revolución, en un tono exaltado que contrastó con la crisis que atraviesa el país.
Díaz-Canel aseguró que “la responsabilidad que nos ha tocado como generaciones que estamos viviendo este momento de la Revolución, y el legado que podemos dejar, es sentirnos que fuimos gente de nuestro tiempo, que la Revolución siga venciendo, a pesar del bloqueo recrudecido, y que el país avance”. Añadió que no bastaba con resistir, sino que Cuba debía “avanzar”, e insistió en que “sí se puede”, atribuyendo al pueblo la prueba diaria de esa resistencia.
“El país avanza en churre, en miseria, en hambre y enfermedades”
La frase de una ciudadana en Facebook resumió la ola de indignación que provocó el discurso de Díaz-Canel. Sus palabras, publicadas en la página oficial de la Presidencia, fueron compartidas cientos de veces y reflejaron el sentir de una población exhausta ante promesas que ya no convencen. En los comentarios, se repitieron frases como “avanzamos hacia la edad de piedra” o “cada discurso es más vacío que el anterior”.
En X, donde también fue difundido el video, las reacciones fueron igual de críticas. “La revolución no está venciendo a nadie, está destruyendo a Cuba y a sus ciudadanos”, escribió una persona, mientras otra exclamó: “Paren con la mierda de revolución, ya basta y liberen al pueblo”. Los usuarios cuestionaron el contraste entre las consignas y la vida cotidiana marcada por apagones, hambre y emigración. “Si se ve el avance, de once millones quedamos dos”, ironizó otro comentario que recibió decenas de apoyos.
Muchos mensajes apuntaron directamente a los privilegios de la élite dirigente: “Obviamente como vives tú, claro que no se rinde nadie; a ti no se te va la luz ni te falta la comida”, escribió alguien, y otro añadió: “Ustedes viven como ricos, el pueblo muere por egoísmo”. Las críticas también apelaron al cansancio social y al deterioro de la calidad de vida: “El país se hunde y ustedes siguen hablando de resistencia”, escribió un usuario, mientras otro respondió: “Cada año avanzamos más hacia la miseria”.
Solo unos pocos comentarios defendieron al mandatario o repitieron las consignas oficiales como “aquí no se rinde nadie” o “Patria o Muerte, Venceremos”. Sin embargo, esos mensajes de apoyo fueron minoritarios frente a la avalancha de respuestas cargadas de ironía, frustración y enojo. La sensación general fue la de un pueblo que escucha con distancia un discurso que ya no inspira ni convence.
Un discurso repetido en medio de la crisis
El nuevo pronunciamiento de Díaz-Canel ocurre apenas un día después de otra intervención suya en el mismo pleno partidista, cuando afirmó que “cada día de la Revolución es una victoria”. Esa declaración también provocó una oleada de respuestas en redes sociales, donde los cubanos le recordaron el hambre, la oscuridad y el abandono del pueblo frente a los privilegios de la élite gobernante.
El contraste entre la narrativa triunfalista del poder y la experiencia diaria de millones de ciudadanos se ha convertido en una constante. Los comentarios en redes, cada vez más directos y críticos, reflejan una brecha creciente entre el discurso político y la vida real de los cubanos, marcada por la escasez, los apagones, la inflación y la desesperanza.
