Australia responde a una masacre con un endurecimiento histórico de sus leyes de armas

Menos de 48 horas después del ataque al acto de Janucá “Chanukah by the Sea” en Bondi Beach, que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos, el primer ministro Anthony Albanese reunió de urgencia al gabinete nacional con los líderes estatales y territoriales.

La policía ha descrito la masacre, atribuida a un padre y su hijo armados con rifles largos legales, como un atentado terrorista inspirado por el Estado Islámico y dirigido específicamente contra la comunidad judía.

En ese contexto, el gobierno federal y las regiones acordaron “acciones inmediatas” para revisar a fondo el histórico National Firearms Agreement de 1996, el mismo marco que permitió prohibir armas semiautomáticas tras la matanza de Port Arthur y lanzar una recompra que retiró hasta un millón de armas privadas.

La premisa política es clara: si en los noventa se pudo vaciar el mercado de rifles de asalto, ahora se pretende cerrar los huecos que han permitido que individuos con licencia acumulen arsenales enteros en barrios residenciales de Sídney.

Qué cambia: topes, registro y ciudadanía

Entre las medidas acordadas o “prioridades inmediatas” figura la creación acelerada de un Registro Nacional de Armas, pendiente desde 2023, que enlazará en una sola base de datos todas las armas registradas y licencias emitidas en los estados y territorios.

Ese registro permitirá, por primera vez, saber cuántas armas legales acumula cada titular en todo el país, un dato hoy fragmentado que ha facilitado que algunos particulares superen las 200 o 300 armas sin un escrutinio proporcional al riesgo.

El otro giro clave es el compromiso político de fijar un tope al número de armas por persona, una idea hasta ahora tabú fuera de casos aislados como ciertos límites en Nueva Gales del Sur.

A nivel práctico, la intención es que las nuevas leyes nieguen permisos adicionales a quien alcance el máximo, obliguen a vender o entregar las armas “en exceso” y utilicen programas de recompra para que el Estado asuma la retirada de parte de ese stock privado.

Paralelamente, los líderes han respaldado hacer obligatorio el requisito de ciudadanía australiana para acceder a una licencia, lo que dejaría fuera a residentes permanentes que hoy pueden poseer armas si cumplen los demás criterios.

También se baraja usar más “inteligencia criminal” en la evaluación de licencias, de forma que no solo cuenten las condenas, sino vínculos con redes extremistas o criminales detectados por los servicios de seguridad.

Cómo afectará a los actuales tenedores de licencias

Para los cientos de miles de cazadores, tiradores deportivos y agricultores australianos, el impacto más tangible será el control estricto del volumen y tipo de armas que podrán conservar.

El modelo de referencia es la reciente reforma de Australia Occidental, donde se ha fijado un techo de armas por licencia y se ha previsto un periodo transitorio con compensaciones económicas para quienes deban reducir su arsenal.

El futuro registro nacional y la intención de que las licencias dejen de ser prácticamente “a perpetuidad” facilitarán una aplicación proactiva: cada renovación será una auditoría sobre número de armas, almacenamiento seguro y antecedentes actualizados.

Los propietarios que rechacen entregar las armas por encima del cupo se arriesgarán a perder directamente la licencia, una amenaza creíble en un país donde ya existe cultura de cumplimiento tras las drásticas reformas de los noventa.

Australia y Estados Unidos: dos respuestas opuestas

La ofensiva de Albanese se inscribe en una tradición política muy distinta a la estadounidense: en 1996, tras Port Arthur, Australia prohibió armas semiautomáticas, impuso la prueba de “causa legítima” para poseer un arma y financió un buyback masivo en cuestión de meses.

Hoy, tras Bondi, el país vuelve a responder con una combinación de nuevas prohibiciones, registro centralizado y límites numéricos, buscando reducir aún más un nivel de violencia armada que ya es bajo en términos comparados.

En Estados Unidos, en cambio, las sucesivas matanzas en escuelas, centros comerciales o iglesias suelen desembocar en breves repuntes del debate y, a nivel federal, en poco más que estancamiento legislativo.

Aunque algunos estados han aprobado leyes más estrictas, desde verificaciones de antecedentes ampliadas hasta restricciones a rifles de asalto, el Congreso sigue profundamente dividido y el marco general permite la circulación masiva de armas semiautomáticas y cargadores de gran capacidad, una situación impensable en la Australia que ahora endurece de nuevo sus leyes tras la sangre derramada en Bondi Beach.