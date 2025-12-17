Tasa de cambio en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy dólares, euros y MLC?

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 17 de diciembre en calma. Por primera vez en muchos días ninguna de las tres monedas de referencia presenta cambios en sus valores promedios de venta.

A primera hora de este miércoles, el dólar permanece tasado en 440 CUP y el euro en 480 CUP por unidad, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.

También sin cambios la Moneda Libremente Convertible (MLC), que retiene los 300 CUP a los que escaló en la jornada precedente.

La jornada sin cambios en el mercado informal de divisas en Cuba tiene lugar el mismo día en que entra en vigor el Decreto-Ley 113/2025, que legaliza y regula el uso interno del dólar, el euro y otras monedas extranjeras dentro de la economía nacional.

Evolución de la tasa de cambio

El nuevo marco jurídico crea un sistema de gestión, control y asignación de divisas que marca una ruptura con el “Ordenamiento Monetario” de 2021, al permitir que el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) autoricen transacciones en moneda extranjera.

Tasa de cambio hoy 17/12/2025 - 6:48 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 300 CUP.

Nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba

Entre las principales medidas del nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba destacan las siguientes:

-Se autoriza el uso del dólar y otras divisas en operaciones internas.

-Se crea la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD), un mecanismo que permitirá a empresas y particulares autorizados comprar divisas al Estado usando pesos cubanos.

-Se legalizan cuentas bancarias en divisas para Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.

-Las entidades no estatales solo podrán retener hasta el 80 % de sus ingresos en moneda dura; el resto deberá ser entregado al Estado.

-Se permiten pagos internos en dólares o euros, consolidando una economía dual donde el acceso a divisas será un privilegio regulado.

Aunque el gobierno insiste en que es una medida “transitoria”, el decreto institucionaliza la dolarización parcial de la economía cubana y refuerza el control estatal sobre el flujo de divisas, profundizando la brecha entre quienes operan en dólares y quienes dependen del CUP.

