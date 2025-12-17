Tasa de cambio en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy dólares, euros y MLC?

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 17 de diciembre en calma. Por primera vez en muchos días ninguna de las tres monedas de referencia presenta cambios en sus valores promedios de venta.
A primera hora de este miércoles, el dólar permanece tasado en 440 CUP y el euro en 480 CUP por unidad, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.
También sin cambios la Moneda Libremente Convertible (MLC), que retiene los 300 CUP a los que escaló en la jornada precedente.
La jornada sin cambios en el mercado informal de divisas en Cuba tiene lugar el mismo día en que entra en vigor el Decreto-Ley 113/2025, que legaliza y regula el uso interno del dólar, el euro y otras monedas extranjeras dentro de la economía nacional.
El nuevo marco jurídico crea un sistema de gestión, control y asignación de divisas que marca una ruptura con el “Ordenamiento Monetario” de 2021, al permitir que el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) autoricen transacciones en moneda extranjera.
Tasa de cambio hoy 17/12/2025 - 6:48 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 440 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 300 CUP.
Nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba
Entre las principales medidas del nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba destacan las siguientes:
-Se autoriza el uso del dólar y otras divisas en operaciones internas.
-Se crea la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD), un mecanismo que permitirá a empresas y particulares autorizados comprar divisas al Estado usando pesos cubanos.
-Se legalizan cuentas bancarias en divisas para Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
-Las entidades no estatales solo podrán retener hasta el 80 % de sus ingresos en moneda dura; el resto deberá ser entregado al Estado.
-Se permiten pagos internos en dólares o euros, consolidando una economía dual donde el acceso a divisas será un privilegio regulado.
Aunque el gobierno insiste en que es una medida “transitoria”, el decreto institucionaliza la dolarización parcial de la economía cubana y refuerza el control estatal sobre el flujo de divisas, profundizando la brecha entre quienes operan en dólares y quienes dependen del CUP.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 17 de diciembre:
1 USD = 440 CUP.
5 USD = 2,200 CUP.
10 USD = 4,400 CUP.
20 USD = 8,800 CUP.
50 USD = 22,000 CUP.
100 USD = 44,000 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 480 CUP.
5 EUR = 2,400 CUP.
10 EUR = 4,800 CUP.
20 EUR = 9,600 CUP.
50 EUR = 24,000 CUP.
100 EUR = 48,000 CUP.
200 EUR = 96,000 CUP.
500 EUR = 240,000 CUP.
Preguntas frecuentes sobre la tasa de cambio y el nuevo decreto en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio del dólar, euro y MLC en Cuba hoy?
El dólar se cotiza a 440 CUP, el euro a 480 CUP y la MLC a 300 CUP según el informe de elTOQUE para el 17 de diciembre de 2025.
¿Qué implica el nuevo Decreto-Ley 113/2025 para el uso de divisas en Cuba?
El Decreto-Ley 113/2025 legaliza y regula el uso interno del dólar, euro y otras divisas dentro de la economía cubana, marcando una ruptura con el "Ordenamiento Monetario" de 2021. Permite transacciones en moneda extranjera y crea el sistema de Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD).
¿Cómo afecta el nuevo decreto al mercado informal de divisas en Cuba?
El decreto refuerza el control estatal sobre el flujo de divisas e institucionaliza la dolarización parcial de la economía, lo que podría aumentar la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen del CUP, complicando aún más la situación para el mercado informal.
¿Qué es la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD)?
La ACAD es un mecanismo que permitirá a empresas y particulares autorizados comprar divisas al Estado utilizando pesos cubanos, según el nuevo sistema de gestión y control de divisas en Cuba.
