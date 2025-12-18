Desgarrador testimonio de madre que dio a luz a bebé con chikungunya: "Fueron días sin dormir"

Litzaidis Abreu Piña, madre del pequeño Maylom, relató el difícil parto y las complicaciones médicas que enfrentó su bebé tras nacer en medio de un cuadro compatible con chikungunya.

En un testimonio donde describe fiebre alta, el inicio abrupto de contracciones y el traslado del recién nacido a cuidados especializados por problemas respiratorios, Abreu contó a la prensa oficialista de Matanzas el calvario que vivió hace días.

Según su narración, ingresó en el Hospital Gineco-Obstétrico "José Ramón López Tabrane" un domingo con 38.5°C y un rash en el abdomen; en la noche presentó fiebre de 40°C, “difícil de bajar”, y alrededor de la una de la madrugada comenzaron contracciones fuertes.

Al subir a parto, dice que el ritmo cardíaco del bebé había aumentado y que, al romper fuente, el equipo detectó que el niño había defecado dentro del vientre, por lo que decidieron realizarle una cesárea.

La madre cuenta que el bebé nació cianótico (con cambio de coloración) y con problemas respiratorios.

Mientras ella atravesaba dolor e inflamación —“pies inflamados”, fiebre y dificultades para caminar—, acudía a ver a su hijo en el hospital.

De acuerdo con el testimonio, inicialmente se manejó la posibilidad de que fuera un cuadro relacionado con meconio y, a los seis días, el bebé fue desentubado y respiraba mejor, pero ese mismo día presentó un sangramiento y los médicos comenzaron a considerar una “posible virosis”.

En ese contexto, en el material se explica que la transmisión vertical del chikungunya se considera “cero” en el primer y segundo trimestre, pero que en el tercer trimestre, especialmente alrededor del periparto, puede llegar “hasta un 50%”.

El relato describe alteraciones hematológicas y de coagulación: hemoglobina baja, plaquetas bajas, líquido en el abdomen, inflamación y “trastorno en la coagulación”.

En el testimonio se menciona que el bebé presentó una coagulación intravascular diseminada, descrita allí como uno de los cuadros más graves que puede enfrentar un niño, asociada a infecciones muy severas y a complicaciones “descritas en la literatura” para esta enfermedad.

La madre narra días de incertidumbre —“sin dormir”, esperando noticias— y afirma que el niño requirió múltiples transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas, con evolución favorable.

Posteriormente, señala que el bebé presentó una convulsión y que, tras estabilizarse, el equipo intentó retirarle la ventilación: pasó dos días con BNI y llegó a ser colocado “al pecho”, con mejoría.

Sin embargo, según su versión, tras mucho tiempo ventilado desarrolló muchas secreciones y volvió a presentar un cuadro respiratorio que obligó a ventilarlo otra vez durante aproximadamente una semana.

Relata que entonces le ajustaron tratamientos —“medicamentos nuevos”, cambio de antibiótico— y que volvió a mejorar: le retiraron la ventilación, regresó a BNI y luego comenzó una etapa de recuperación progresiva.

En la parte final del testimonio, afirma que el bebé pasó de estado “crítico” a “cuidado” y que el objetivo ya era “esperar”, con la expectativa de irse a casa.

La madre expresa emoción y agradecimiento al personal médico y de enfermería, atribuyendo la recuperación al esfuerzo del equipo que trabajó con el recién nacido.