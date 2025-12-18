¡El Divo se bota con regalazo de lujo para su esposo! Le obsequia un Mercedes descapotable como el suyo

Eduardo Antonio vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por un gesto que unos califican de ostentoso y otros de puro amor sin complejos.

En un video reciente compartido en Instagram, el cantante aparece mostrando el lujoso automóvil que regaló a su esposo Roy García: “A mí me regalaron este, pero yo le regalé a mi esposo el que está allá atrás”. La frase, dicha sin rodeos, dejó claro que no tienen solo Mercedes, sino dos.

Tras recibir un Mercedes como obsequio de su manager semanas atrás, Eduardo Antonio decidió que su esposo no puede ser menos y lo sorprendió con un auto de la misma marca.

Mientras algunos aplauden el gesto como una muestra de prosperidad, estabilidad emocional y amor entre la pareja, otros no tardaron en lanzar críticas y comentarios irónicos sobre el origen de tanto lujo. Como suele ocurrir con el artista, el video generó debate inmediato y acumuló miles de interacciones en pocas horas.

Fiel a su estilo, El Divo respondió a las críticas, reafirmando una vez más que vive su vida sin pedir permiso y sin ocultar sus logros: "Hay muchos preocupados por si regalo o no. El es mi esposo. Y trabaja muchisimo. Si le regalo algo es mi problema. Dejen la envidia por dios. Qué un Mercedes aquí en Miami se lo compra cualquiera. Es un carro no un avión".

Para bien o para mal, Eduardo Antonio sigue demostrando que sabe cómo mantenerse en el foco mediático.