¡El Divo se bota con regalazo de lujo para su esposo! Le obsequia un Mercedes descapotable como el suyo

Eduardo Antonio vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por un gesto que unos califican de ostentoso y otros de puro amor sin complejos.
En un video reciente compartido en Instagram, el cantante aparece mostrando el lujoso automóvil que regaló a su esposo Roy García: “A mí me regalaron este, pero yo le regalé a mi esposo el que está allá atrás”. La frase, dicha sin rodeos, dejó claro que no tienen solo Mercedes, sino dos.
Tras recibir un Mercedes como obsequio de su manager semanas atrás, Eduardo Antonio decidió que su esposo no puede ser menos y lo sorprendió con un auto de la misma marca.
Mientras algunos aplauden el gesto como una muestra de prosperidad, estabilidad emocional y amor entre la pareja, otros no tardaron en lanzar críticas y comentarios irónicos sobre el origen de tanto lujo. Como suele ocurrir con el artista, el video generó debate inmediato y acumuló miles de interacciones en pocas horas.
Fiel a su estilo, El Divo respondió a las críticas, reafirmando una vez más que vive su vida sin pedir permiso y sin ocultar sus logros: "Hay muchos preocupados por si regalo o no. El es mi esposo. Y trabaja muchisimo. Si le regalo algo es mi problema. Dejen la envidia por dios. Qué un Mercedes aquí en Miami se lo compra cualquiera. Es un carro no un avión".
Para bien o para mal, Eduardo Antonio sigue demostrando que sabe cómo mantenerse en el foco mediático.
Preguntas Frecuentes sobre los Regalos de Lujo de Eduardo Antonio
¿Por qué Eduardo Antonio decidió regalarle un Mercedes a su esposo?
Eduardo Antonio decidió regalarle un Mercedes a su esposo Roy García como un gesto de amor y para que ambos disfruten de vehículos de la misma marca. El cantante recibió un Mercedes de su mánager, Omar Romero, y quiso compartir este lujo con su pareja. Esto refleja la prosperidad y estabilidad emocional que vive la pareja.
¿Cómo han reaccionado las redes sociales al regalo de Eduardo Antonio?
Las redes sociales han tenido reacciones mixtas al regalo de Eduardo Antonio. Mientras algunos aplauden el gesto como una muestra de amor y prosperidad, otros critican su ostentación. Sin embargo, el cantante se defiende diciendo que es su vida y que su esposo también trabaja mucho, desestimando las críticas.
¿Qué ha dicho Eduardo Antonio ante las críticas por su estilo de vida?
Eduardo Antonio ha respondido a las críticas manteniendo su postura de vivir su vida sin pedir permiso. Afirmó que regalar un Mercedes no es un lujo inalcanzable en Miami y que la envidia no debería ser motivo de preocupación para sus críticos. Según él, su estilo de vida es un reflejo de sus logros y no tiene nada que ocultar.
