Así fue la boda de El Divo y Macusa: Tremendo show de cumpleaños dio Eduardo Antonio en Miami

Lo que prometía ser una celebración de cumpleaños terminó con boda y todo incluido. Así se vivió el shoow de Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, este fin de semana en el Flamingo Theater Bar de Miami.
Macusa de blanco, él de negro, con sombrero y plumas, porque si algo quedó claro es que cuando El Divo celebra, celebra a lo grande. En el escenario hubo de todo: glamour, drama, comedia y mucho show… pero uno de los instantes más comentados llegó cuando Macusa se enteró en plena escena de que el matrimonio era sin separación de bienes.
La revelación no cayó nada bien: ni la casa, ni el Mercedes, y ahí mismo “todo se fue a pique”, provocando carcajadas entre el público. El divertido intercambio, protagonizado por Eduardo Antonio y Abejas Memes, fue uno de los puntos más aplaudidos de la noche.
Pero la velada no se quedó solo en el humor. Hubo invitados especiales como Srta. Dayana y El Rojo, mariachis cantándole “Las Mañanitas”, y un Flamingo entero puesto de pie entonando el “Feliz Cumpleaños”, un momento que emocionó a El Divo.
Entre aplausos, risas y ovaciones, la noche se convirtió en una celebración redonda: boda, cumpleaños y show, todo en uno. Una velada mágica, cargada de energía, momentos inolvidables y el sello inconfundible de Eduardo Antonio.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.