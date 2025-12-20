Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio superior a 700,000 millones de dólares

Vídeos relacionados:
El empresario Elon Musk se convirtió en la primera persona en superar los 700,000 millones de dólares de patrimonio neto, después de que su fortuna subiera a 749,000 millones la noche de este viernes.
Según el índice de multimillonarios de Forbes, tras un fallo de la Corte Suprema de Delaware que restableció opciones sobre acciones de Tesla valoradas en 139,000 millones de dólares.
El repunte se produjo luego de que el máximo tribunal de Delaware revirtiera la decisión que había anulado el paquete salarial de Musk de 2018 —que en algún momento llegó a valer 56,000 millones de dólares— al considerar que el fallo de 2024 que rescindió ese plan había sido “inapropiado e inequitativo” para el directivo.
Según los reportes citados, el paquete fue restaurado dos años después de que un tribunal inferior lo rechazara por considerarlo “inconcebible” y la restitución de esas opciones explica el salto que llevó a Musk a rebasar el umbral de los 700,000 millones.
La nueva marca llega apenas días después de otro hito: a inicios de esa misma semana, Musk ya había sido el primero en superar los 600,000 millones de dólares de patrimonio neto, impulsado por reportes de que su empresa aeroespacial SpaceX probablemente saldría a bolsa con una valoración de 800,000 millones de dólares.
En ese segundo reporte, se indica que Musk fue también el primero en superar los 500,000 millones en octubre, y que su riqueza se vio fortalecida por su participación estimada de 42% en SpaceX y de alrededor de 12% en Tesla, cuyas acciones habían subido 13% en lo que iba de año, pese a una caída en ventas.
Lo más leído hoy:
El texto añade que, en noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron por separado un plan de pago de mil millones de dólares para Musk, descrito como el mayor paquete salarial corporativo de la historia, y que la fortuna del empresario —según esa referencia— supera por casi 500,000 millones a la del cofundador de Google Larry Page, ubicado como la segunda persona más rica.
Los accionistas de Tesla aprobaron en noviembre otorgar a su director ejecutivo, Elon Musk, un paquete de compensación récord valorado en 1 billón de dólares en acciones, lo que reforzó su control sobre el fabricante de automóviles eléctricos.
La propuesta fue aprobada por más del 75 % de los accionistas, pese a la oposición de varios fondos institucionales que habían cuestionado la magnitud y las condiciones del plan.
El consejo de administración permitió que Musk, quien ya poseía cerca del 15 % de las acciones de la empresa, participara en la votación.
Preguntas frecuentes sobre el patrimonio de Elon Musk y su impacto en Tesla
¿Cómo logró Elon Musk superar los 700,000 millones de dólares de patrimonio neto?
Elon Musk superó los 700,000 millones de dólares de patrimonio gracias a una decisión de la Corte Suprema de Delaware que restableció opciones sobre acciones de Tesla valoradas en 139,000 millones. Este fallo revirtió una decisión previa que había anulado su paquete salarial de 2018, lo que permitió un incremento significativo en su fortuna.
¿Qué impacto tiene el paquete salarial de Elon Musk en Tesla?
El paquete salarial aprobado en noviembre, valorado en 1 billón de dólares en acciones, busca asegurar el compromiso de Elon Musk con Tesla por al menos siete años y medio. Este paquete ha generado controversia, pero también ha reforzado su control sobre la empresa, lo que podría influir en su futura estrategia en inteligencia artificial y robótica.
¿Por qué el paquete salarial de Musk ha sido criticado?
El paquete salarial ha sido criticado por fondos institucionales y grupos activistas como Tesla Takedown, que lo consideran excesivo y argumentan que podría disminuir la presión para cumplir con los objetivos de Tesla. A pesar de ello, fue aprobado por más del 75% de los accionistas y se considera el mayor paquete salarial corporativo de la historia.
¿Qué otros factores han influido en el aumento del patrimonio de Musk?
Además del fallo judicial, la fortuna de Musk se ha visto fortalecida por su participación en SpaceX y Tesla. SpaceX está valorada en 800,000 millones de dólares y se rumorea que podría salir a bolsa, lo que incrementaría aún más su patrimonio. También, el aumento del 13% en las acciones de Tesla ha contribuido a su riqueza.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.