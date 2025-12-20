Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio superior a 700,000 millones de dólares

Vídeos relacionados:

El empresario Elon Musk se convirtió en la primera persona en superar los 700,000 millones de dólares de patrimonio neto, después de que su fortuna subiera a 749,000 millones la noche de este viernes.

Según el índice de multimillonarios de Forbes, tras un fallo de la Corte Suprema de Delaware que restableció opciones sobre acciones de Tesla valoradas en 139,000 millones de dólares.

El repunte se produjo luego de que el máximo tribunal de Delaware revirtiera la decisión que había anulado el paquete salarial de Musk de 2018 —que en algún momento llegó a valer 56,000 millones de dólares— al considerar que el fallo de 2024 que rescindió ese plan había sido “inapropiado e inequitativo” para el directivo.

Según los reportes citados, el paquete fue restaurado dos años después de que un tribunal inferior lo rechazara por considerarlo “inconcebible” y la restitución de esas opciones explica el salto que llevó a Musk a rebasar el umbral de los 700,000 millones.

La nueva marca llega apenas días después de otro hito: a inicios de esa misma semana, Musk ya había sido el primero en superar los 600,000 millones de dólares de patrimonio neto, impulsado por reportes de que su empresa aeroespacial SpaceX probablemente saldría a bolsa con una valoración de 800,000 millones de dólares.

En ese segundo reporte, se indica que Musk fue también el primero en superar los 500,000 millones en octubre, y que su riqueza se vio fortalecida por su participación estimada de 42% en SpaceX y de alrededor de 12% en Tesla, cuyas acciones habían subido 13% en lo que iba de año, pese a una caída en ventas.

El texto añade que, en noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron por separado un plan de pago de mil millones de dólares para Musk, descrito como el mayor paquete salarial corporativo de la historia, y que la fortuna del empresario —según esa referencia— supera por casi 500,000 millones a la del cofundador de Google Larry Page, ubicado como la segunda persona más rica.

Los accionistas de Tesla aprobaron en noviembre otorgar a su director ejecutivo, Elon Musk, un paquete de compensación récord valorado en 1 billón de dólares en acciones, lo que reforzó su control sobre el fabricante de automóviles eléctricos.

La propuesta fue aprobada por más del 75 % de los accionistas, pese a la oposición de varios fondos institucionales que habían cuestionado la magnitud y las condiciones del plan.

El consejo de administración permitió que Musk, quien ya poseía cerca del 15 % de las acciones de la empresa, participara en la votación.