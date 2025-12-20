Recuperan colchones y útiles escolares robados de un almacén de Educación en Guantánamo

Vídeos relacionados:
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) informó sobre la recuperación de 14 colchones destinados a familias damnificadas por el paso del huracán Melissa sustraídos de un almacén de la Dirección de Educación en el municipio guantanamero de Niceto Pérez.
Según un reporte de este sábado de Radio Guantánamo, a partir de la información divulgada el 14 de diciembre por el perfil oficialista en Facebook Guantánamo y su Verdad, asociado al Ministerio del Interior (Minint), el operativo permitió localizar los artículos durante un registro en una vivienda del centro de la ciudad de Guantánamo, en la intersección de las calles Moncada y Emilio Giro.
Además de los colchones, fueron incautados lápices, un toldo y otros insumos escolares.
Las autoridades confirmaron la detención de varias personas presuntamente vinculadas al robo y señalaron que la investigación continúa abierta para esclarecer responsabilidades adicionales.
El Minint no ofreció detalles sobre posibles fallos en la custodia del almacén ni sobre la fecha prevista para la distribución de la ayuda recuperada.
Lo más leído hoy:
En redes sociales, sin embargo, la reacción ciudadana fue más allá del hecho policial.
Numerosos usuarios cuestionaron por qué los colchones permanecían almacenados semanas después del huracán Melissa y no en manos de los damnificados.
Los comentarios apuntan a demoras burocráticas, desvíos y responsabilidades que, según la percepción popular, no se limitan a los autores materiales del robo.
Para muchos guantanameros, el episodio no solo revela un delito común, sino una falla estructural en la gestión y distribución de la ayuda humanitaria, donde la lentitud administrativa termina facilitando el desvío de recursos destinados a quienes más los necesitan.
En noviembre se supo que autoridades en Guantánamo estaban distribuyendo colchones gratuitos procedentes de donativos, pero al mismo vendería a 3,730 pesos más de millar y medio de estos insumos de la reserva estatal a damnificados del huracán Melissa.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel solicitó a los habitantes de Santiago de Cuba que ejerzan "control popular" sobre la entrega de donaciones, debido a las dudas y cuestionamientos sobre la correcta distribución de la ayuda y el posible desvío de recursos.
Preguntas frecuentes sobre el robo de recursos en Guantánamo y la gestión de ayuda tras el huracán Melissa
¿Qué recursos fueron robados del almacén de la Dirección Municipal de Educación en Guantánamo?
Del almacén fueron sustraídos 14 colchones y diversos materiales escolares, como lápices y un toldo, que estaban destinados a las familias damnificadas por el huracán Melissa.
¿Por qué ha generado críticas la gestión de la ayuda tras el huracán Melissa?
Las críticas se centran en la lenta distribución de la ayuda y las sospechas de desvíos de recursos. Los colchones y otros materiales se han mantenido almacenados en lugar de ser entregados rápidamente a los damnificados, lo que ha sido interpretado como un fallo estructural en la gestión de la ayuda humanitaria por parte del gobierno cubano.
¿Cómo ha reaccionado la población ante la venta de colchones donados?
La venta de colchones a damnificados por 3,730 pesos ha generado indignación en la población, ya que estos colchones fueron donados y se esperaba que se distribuyeran de manera gratuita. Esta situación ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia del gobierno en la distribución de ayuda humanitaria.
¿Qué medidas se han tomado para abordar el robo de recursos en Guantánamo?
Las autoridades han detenido a varias personas vinculadas al robo y continúan las investigaciones para esclarecer todas las responsabilidades. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre fallos en la custodia del almacén ni sobre la distribución futura de la ayuda recuperada.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.