Recuperan colchones y útiles escolares robados de un almacén de Educación en Guantánamo

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) informó sobre la recuperación de 14 colchones destinados a familias damnificadas por el paso del huracán Melissa sustraídos de un almacén de la Dirección de Educación en el municipio guantanamero de Niceto Pérez.

Según un reporte de este sábado de Radio Guantánamo, a partir de la información divulgada el 14 de diciembre por el perfil oficialista en Facebook Guantánamo y su Verdad, asociado al Ministerio del Interior (Minint), el operativo permitió localizar los artículos durante un registro en una vivienda del centro de la ciudad de Guantánamo, en la intersección de las calles Moncada y Emilio Giro.

Captura de Facebook/Guantánamo y su Verdad

Además de los colchones, fueron incautados lápices, un toldo y otros insumos escolares.

Las autoridades confirmaron la detención de varias personas presuntamente vinculadas al robo y señalaron que la investigación continúa abierta para esclarecer responsabilidades adicionales.

El Minint no ofreció detalles sobre posibles fallos en la custodia del almacén ni sobre la fecha prevista para la distribución de la ayuda recuperada.

En redes sociales, sin embargo, la reacción ciudadana fue más allá del hecho policial.

Numerosos usuarios cuestionaron por qué los colchones permanecían almacenados semanas después del huracán Melissa y no en manos de los damnificados.

Los comentarios apuntan a demoras burocráticas, desvíos y responsabilidades que, según la percepción popular, no se limitan a los autores materiales del robo.

Para muchos guantanameros, el episodio no solo revela un delito común, sino una falla estructural en la gestión y distribución de la ayuda humanitaria, donde la lentitud administrativa termina facilitando el desvío de recursos destinados a quienes más los necesitan.

En noviembre se supo que autoridades en Guantánamo estaban distribuyendo colchones gratuitos procedentes de donativos, pero al mismo vendería a 3,730 pesos más de millar y medio de estos insumos de la reserva estatal a damnificados del huracán Melissa.

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel solicitó a los habitantes de Santiago de Cuba que ejerzan "control popular" sobre la entrega de donaciones, debido a las dudas y cuestionamientos sobre la correcta distribución de la ayuda y el posible desvío de recursos.